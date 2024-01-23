Журналисты за решеткой. Что происходит со СМИ в Кыргызстане

Массовые обыски и аресты журналистов привлекли внимание международного сообщества к ситуации со свободой слова в Кыргызстане. Почему сотрудники СМИ оказались за решеткой и что в стране говорят по этому поводу?

11 журналистов были задержаны в Кыргызстане в середине января нынешнего года и водворены в СИЗО Бишкека на два месяца. Представительство Европейского Союза в Кыргызстане и посольства 13 европейских стран, в том числе Германии, выразили обеспокоенность в связи с этими арестами, а также масштабными обысками и конфискацией собственности у независимых СМИ. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте представительства ЕС в КР. Кто из сотрудников СМИ был арестован, на каком основании и с чем это может быть связано, выясняла DW.

Кого и за что задержали?

15 января 2024 года сотрудники ГКНБ КР провели обыск в офисе информагентства 24.kg. После допроса гендиректора и шеф-редакторов 24.kg в Госкомитете по нацбезопасности, стало известно, что они проходят свидетелями по статье УК КР "Пропаганда войны" и дали подписку о неразглашении. В день обыска до своего допроса шеф-редактор издания Махинур Ниязова заявила, что это связано с уголовным делом по публикации о войне в Украине. "Если это так, то это второй случай возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников СМИ в связи с распространением информации о войне в Украине", - сообщил DW Общественный фонд "Институт Медиа Полиси", оказывающий среди прочего правовую помощь СМИ КР. В сентябре 2022-го к уголовной ответственности был привлечен директор частного телеканала Next TV, его признали виновным в возбуждении межнациональной вражды и приговорили к 5 годам лишения свободы.

На следующий день - 16 января обыски прошли в офисах еще нескольких СМИ, а также в домах некоторых журналистов. В результате 11 сотрудников СМИ оказались в СИЗО. Им предъявлены обвинения в "призывах к массовым беспорядкам". Большая часть арестованных - бывшие и действующие журналисты специализирующегося на политических темах и журналистских расследованиях YouTube-канала Temirov Live. Его основатель, журналист-расследователь Болот Темиров был депортирован из Кыргызстана в Россию в 2022 году.

Эмиль Джураев Фото: Privat

Как отмечает политолог, автор публикаций о современной политике в КР и Центральной Азии Эмиль Джураев, уже несколько лет идет противостояние журналиста Болота Темирова с властями - через гонения, а порой неправовое, незаконное отношение к деятельности его команды. Поэтому, по словам Джураева, можно было предугадать, что "власти долго не будут пропускать мимо ушей" критику со стороны команды Temirov Live.

Политолог указывает на то, что в Кыргызстане уже не первый раз и не первый год происходит "процесс сужения пространства гражданских свобод, в том числе свободы слова, свободы печати и выражения". Он также отмечает, что власти все чаще обращаются "к методам подавления, методам воздействия через правоохранительные органы, аресты и привлечение к судебной ответственности". "Сейчас происходит что-то похожее на самые худшие времена для свободы слова. Это сопровождается довольно широкой риторикой со стороны власть имущих, которые систематически и сильно обобщающе отвергают все независимые СМИ", - говорит Эмиль Джураев.

Юрист: Наблюдается ухудшение в области гражданских прав и свобод

"В условиях нынешнего социально-политического контекста возникают резонные вопросы: насколько законны и соразмерны были эти меры вмешательства? Не являются ли эти действия частью более широкой кампании подавления инакомыслия?", - отмечает юрист Института Медиа Полиси Нурбек Сыдыков. Он подчеркивает, что для привлечения граждан к ответственности по статье "Призывы к массовым беспорядкам", должен быть, во-первых, сам факт массовых беспорядков, но 16 января и до этой даты их не было. Следовательно, не может быть и призывов к активному неповиновению представителям власти, потому что третья часть этой статьи логически проистекает из первой.

Почетный караул в Бишкеке

Оценивая ситуацию со СМИ в Кыргызстане до нынешних событий, юрист подтверждает, что, начиная с пандемии, наблюдается ухудшение в области гражданских прав и свобод: последовательно инициируются и принимаются законы, направленные против свободы слова и СМИ, ужесточения контроля за деятельностью некоммерческих организаций. В частности, принятый в 2021 года закон о защите от "ложной" информации позволяет властям блокировать доступ к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Так, ссылаясь на этот закон, власти на 8 месяцев 2022-2023 годов заблокировали сайт "Радио Азаттык", в 2023 году внесудебной блокировке подверглось издание Kloop Media. Дополнительно был подан иск о ликвидации Kloop, обвинив его в отсутствии регистрации в качестве СМИ. Помимо этого, Нурбек Сыдыков замечает, что все чаще уголовные дела инициируются и в отношении пользователей социальных сетей, публикующих мнения с критикой действий властей. Например, в октябре прошлого года ГКНБ задержал 70-летнюю пенсионерку по подозрению в призывах к захвату власти за пост в соцсетях. Ввиду общественного резонанса, вызванного публикацией об этом в СМИ, суд отпустил ее под домашний арест.

"То, что происходит в Кыргызстане, видно на международной сцене"

Политолог Эмиль Джураев отмечает, что особенно на последний виток событий довольно быстро среагировало очень много сторон, включая правительство США, а не только посольство. "Это говорит о том, что то, что происходит в Кыргызстане видно на международной сцене. Ни власть, ни кто-то другой не может обманывать себя, что это наши внутренние процессы, которые только нам известны или понятны".

Политолог выражает точку зрения, что медиасообществу Кыргызстана и представителям власти "срочно нужно задуматься о том, куда ведут эти события, куда ведет этот курс, направленный на подавление свободы слова". И подчеркивает, что со стороны журналистов был сделан важный призыв к президенту страны о диалоге. Но, по его словам, "главное - власти самой нужно понять, что постоянно полагаться на силовые методы и методы преследования, означает только усугублять свою ситуацию".

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