Президент Кыргызстана "держит на контроле" дело журналиста Темирова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров взял под контроль расследование по делу журналиста-расследователя Болота Темирова, которому предъявлено обвинение в хранении наркотиков. "Я держу на контроле, чтобы дело, связанное с Болотом Темировым и другими задержанными с наркотиками, было расследовано справедливо", - написал Жапаров на своей странице в Facebook в воскресенье, 23 января.

По словам президента, "любая профессиональная деятельность, осуществляемая в рамках закона, в том числе и журналистская, не должна быть поводом ни для каких форм давления". Жапаров отметил необходимость проведения беспристрастного расследования, "с учетом всех обстоятельств", а также попросил журналистов "воздержаться от публичной клеветы и необоснованных обвинений в адрес кого-либо".

Задержание Темирова

Болот Темиров, основатель YouTube-канала Temirov Live, известного своими громкими антикоррупционными расследованиями, был взят под стражу ночью в субботу, 22 января, после обыска полиции в офисе канала. На выходе из офиса задержанный журналист заявил, что ему подкинули наркотики.

В воскресенье у здания МВД в Бишкеке собралось около 200 сторонников Темирова, включая его коллег-журналистов, некоторые из них требовали отставки главы внутриполитического ведомства.

В заявлении правоохранительных органов Кыргызстана, опубликованном 23 января, говорится, что Темиров и его коллега Болот Назаров были задержаны по обвинению в незаконном хранении наркотических средств. Темирова отпустили под подписку о невыезде, Назаров все еще находится под стражей, пишет агентство AFP со ссылкой на представителя полиции.

Расследование о "схеме Ташиевых"

20 января канал Temirov Live опубликовал расследование под названием "Как заработать 37 млн сомов за два дня? Садыр Жапаров и схема Ташиевых". В нем автор материала Темиров раскрыл причастность родственников главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбека Ташиева к деятельности государственной нефтяной компании "Кыргызнефтегаз". В частности, журналист-расследователь рассказал, как компания племянника Ташиева заработала 37 млн сомов (33,8 млн рублей) за два дня, выступив в качестве посредника при экспорте продукции "Кыргызнефтегаза".

Выступая на пресс-конференции в воскресенье, Ташиев назвал информацию, опубликованную в расследовании, ложной, отметив, что "никогда не был замешан в коррупции".

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