"Репортеры без границ" вступились за Шендеровича и журналистов-расследователей

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Давление на СМИ и журналистов в РФ беспрецедентно за все время правления Путина, заявили "Репортеры без границ". Они указали на вынужденный отъезд Шендеровича и журналистов-расследователей из России.
Президент России Владимир Путин подавляет критичные голоса так масштабно, как еще никогда за все время его правления, считает международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF). Во вторник, 18 января, правозащитники заявили о масштабных ограничениях свободы СМИ и резко возросшем за последние недели давлении на независимых журналистов и масс-медиа в РФ.
В заявлении, опубликованном на сайте берлинского отделения организации, в качестве конкретных примеров названы признание "иностранными агентами" более 100 СМИ и физических лиц, в том числе журналистов и их адвокатов, а также уголовное преследование критиков российских властей. В связи с этим закрылись многие редакции и все больше сотрудников СМИ покидают РФ, в том числе публицист и сатирик Виктор Шендерович, а также целый ряд ведущих журналистов-расследователей, отметили правозащитники.
Кроме того, "Репортеры без границ" обратили внимание на блокировку Роскомнадзором портала "ОВД-Инфо", который является "главным источником для внутренних и иностранных СМИ, сообщающих о протестах против президента Владимира Путина", и на стремление этого же ведомства пресечь публикацию контента "ОВД-Инфо" в соцсетях.
"Международные социальные сети не должны уступать давлению российского медиарегулятора и превращаться в инструмент цензуры", - заявил глава германского филиала правозащитной организации Кристиан Мир (Christian Mihr). Он призвал руководство соцсетей по-прежнему предоставлять платформы для мужественных журналистов и активистов, сообщающих о ситуации в стране. По словам Мира, в условиях беспрецедентно масштабного давления на критиков российских властей "соцсети зачастую являются единственной возможностью достичь аудитории по ту сторону государственного телевидения".
"Репортеры без границ" подвергли критике преследование не только журналистов, но и их адвокатов. В частности, организация указала на задержание в апреле прошлого года Ивана Павлова, который представлял интересы журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, и в сентябре был вынужден покинуть Россию. Ряд адвокатов и правозащитников внесены в список так называемых "иностранных агентов", напомнили "Репортеры без границ" и в связи с этим упомянули объявление "иноагентами" Ивана Павлова и главы Центра защиты прав СМИ в Воронеже Галины Араповой, которая более 20 лет сотрудничала с RSF.
Организация также отметила, что в России за время правления Путина за свою профессиональную деятельность были убиты по меньшей мере 37 журналистов, причем ни одно из этих преступлений не раскрыто. В мировом рейтинге свободы прессы Россия занимает 150-е место из 180, указывается далее.
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