Журналисты из РФ выступили в поддержку коллег в Кыргызстане

"Проверено.Медиа", DOXA, "Медиазона", "Псковская губерния", Таисия Бекбулатова, Жанна Немцова, Александр Плющев и другие журналисты заявили о широкомасштабных репрессиях против свободной журналистики в Кыргызстане.

Российские независимые журналисты опубликовали открытое письмо в поддержку сотрудников кыргызстанских СМИ, преследуемых в своей стране. "Арест сразу 11 журналистов по обвинению в "призывах к массовым беспорядкам" подтвердил худшие опасения: власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу и выбрали в качестве оружия репрессии", - заявили авторы обращения , опубликованного в интернете в четверг, 18 января.

Они выразили уверенность, что речь идет о "серьезнейшем ударе по свободе слова в стране, где этот институт был одним из самых крепких в Центральной Азии". "Мы понимаем, что такое давление на независимую журналистику. И просто слов поддержки здесь недостаточно: в таких случаях нам необходим как можно более широкий резонанс. Журналисты не должны сидеть в тюрьме за свою работу", - подчеркивается в открытом письме.

Журналисты из РФ призвали добиваться освобождения кыргызстанских коллег

Его авторы призвали демократические страны добиться скорейшего освобождения кыргызстанских журналистов и прекращения уголовных дел против них по линиям дипломатических контактов. Кроме того, они обратились к коллегам и общественным организациям с просьбой подписывать обращения в поддержку кыргызстанских журналистов и задавать вопросы властям Кыргызстана, стоящим за преследованиями. "За гонения на свободную журналистику должны следовать санкции", - уверены они.

Открытое письмо в числе прочих подписали главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, сооснователь и главный редактор The Bell Ирина Малкова, главред издания "7x7 Горизонтальная Россия" Олег Григоренко, журналист-расследователь Андрей Захаров, расследователь ФБК Георгий Албуров, редакции "Проверено.Медиа", журнала DOXA, "Медиазоны", "Псковской губернии", создатель премии "Редколлегия" Сергей Пархоменко, блогер Александр Плющев, соучредитель Фонда Немцова Жанна Немцова и главный редактор "Популярной политики" Руслан Шаведдинов.

Обыски и аресты журналистов-расследователей в Кыргызстане

Накануне в Кыргызстане были арестованы 11 журналистов-расследователей - бывшие и действующие сотрудники расследовательского проекта Temirov Live - по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Кроме того, ряд журналистов вызваны на допросы, а также был заблокирован сайт независимого издания Kloop. Основатель специализирующегося на политических темах YouTube-канала Temirov Live Болот Темиров был выдворен из страны. 16 января были проведены обыски в офисе и домах журналистов нескольких независимых изданий, в том числе у авторов Temirov Live.

В МВД Кыргызстана подтвердили возбуждение уголовного дела по статье о призывах к массовым беспорядкам в отношении проектов "Айт Айт Десе" и Temirov Live. "30 декабря 2023 года милиционеры в ходе мониторинга интернета в одной из соцсетей на страницах "Айт Айт Десе" и Temirov Live обнаружили информацию, призывающую к массовым беспорядкам", - приводит издание Kloop слова представителя МВД.

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