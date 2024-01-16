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В Кыргызстане прошли обыски у журналистов независимых СМИ

Александра Иванова
16 января 2024 г.

В отношении кыргызстанских YouTube-каналов Temirov Live и "Айт Айт Десе" возбудили уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам.

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Панорама Бишкека (фото из архива)
Панорама Бишкека (фото из архива)Фото: Nazir Aliyev Tayfur/AA/picture alliance

В Кыргызстане во вторник, 16 января, милиция провела обыски в офисе и домах журналистов нескольких независимых изданий, в том числе у авторов специализирующегося на политических темах YouTube-канала Temirov Live. Об этом сообщают "Радио Свобода", онлайн-издания Kloop и Kaktus Media, а также журналист Болот Темиров.

Указывается, что десять журналистов были доставлены в главное следственное управление МВД Кыргызстана, среди них: Махабат Тажибек кызы (директор Temirov Live); Сапар Акунбеков ("Айт айт десе"); Азамат Ишенбеков (акын "Айт айт десе"); Сайпидин Султаналиев ("Арча Медиа"); Актилек Капаров ("Алга Медиа"); Тыныстан Асыпбеков ("ПолитКлиника"); Максат Тажибек уулу (Temirov Live); Жоодар Бузумов; Жумабек Турдалиев и Айке Бейшекеева. "Также обыски прошли у оператора Аклы Орозбекова", - отмечает Kaktus Media.

Как пишет это онлайн-издание со ссылкой на адвоката Баатырбека Ботобекова, четверых его подопечных из числа сотрудников Temirov Live допросили в качестве свидетелей. Однако к моменту публикации журналистов так и не отпустили. Адвокат считает это нарушением их прав. "Уже восьмой час они находятся в здании ГСУ. И насколько законно они здесь находятся - тоже большой вопрос", - подчеркнул он.

Дело о призывах к массовым беспорядкам

Между тем журналист издания "ПолитКлиника" Тыныстан Асыпбеков рассказал "Радио Свобода", что обыски у журналистов и их допросы связаны с уголовным делом по статье о призывах к массовым беспорядкам.

Журналист-расследователь Сайпидин Султаналиев также сообщил, что его вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о массовых беспорядках. По его словам, у него забрали компьютер и ноутбук.

Позже в МВД Кыргызстана подтвердили возбуждение уголовного дела по статье о призывах к массовым беспорядкам в отношении проектов "Айт Айт Десе" и Temirov Live.

"30 декабря 2023 года милиционеры в ходе мониторинга интернета в одной из соцсетей на страницах “Айт Айт Десе” и Temirov Live обнаружили информацию, призывающую к массовым беспорядкам", - приводит издание Kloop слова представителя МВД. О какой публикации идет речь, пока неизвестно, уточняют журналисты.

Обыски в офисе агентства 24.kg

Накануне, 15 января, обыск прошел в офисе информационного агентства 24.kg в Бишкеке. Как пишет онлайн-издание Kloop, из офиса увезли всю технику, а вход в него опечатали. При этом руководство издания увезли на допрос в ГКНБ. Как указывает издание со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности, обыск был проведен в рамках расследования уголовного дела по статье о пропаганде войны.

В сентябре 2023 года доступ к сайту 24.kg был заблокирован в России из-за четырех дайджестов, посвященных войне в Украине.

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Сообщение "Радио Свобода" об обысках у журналистов в Кыргызстане

В Кыргызстане проходят обыски у журналистов-расследователей
www.svoboda.org

Сообщение онлайн-издания Kloop об обысках у журналистов в Кыргызстане

Милиция провела массовые обыски в домах журналистов независимых изданий и забрала некоторых на допрос
kloop.kg

Сообщение онлайн-издания Kфлегы Ьувшф об обысках у журналистов в Кыргызстане

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