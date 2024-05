Американо-саудовская "мегасделка" вызовет ядерную гонку?

На прошлой неделе в ряде СМИ появились сообщения о том, что Саудовская Аравия стоит на пороге "мегасделки" с Соединенными Штатами. Это громкое выражение используется потому, что соглашение, как ожидается, значительно сблизит США и саудовцев, и усилит, в том числе, сотрудничество в области новых технологий, таких как искусственный интеллект и развитие ядерной энергетики в мирных целях.

Изначально предполагалось, что такое соглашение будет тесно связано с нормализацией отношений саудовцев с Израилем. Однако, поскольку они настаивают на том, что любое подобное развитие событий должно включать признание Израилем пути, ведущего к созданию палестинского государства, а израильтяне столь же настойчиво утверждают, что не хотят этого, нормализация пока отложена.

Вместо этого, согласно различным сообщениям, опубликованным с начала мая такими изданиями, как Reuters, The New York Times, The Financial Times и The Guardian, скорее всего, состоится "мегасделка" между Эр-Риядом и Вашингтоном.

Саммит по ядерной энергии в Брюсселе. Саудовцы давно интересуются этой сферой, они оказывали финансовую поддержку программам создания ядерного оружия в Пакистане и Ираке. Фото: Bianca Otero/ZUMA Press/picture alliance

Саудовцы хотят обогащать уран на своей территории

Ее точные детали неизвестны, но любая подобная сделка, скорее всего, будет включать в себя сотрудничество, касающееся давних амбиций Саудовской Аравии в области использования ядерной энергетики в мирных целях, что позволило бы стране снизить зависимость от нефти. Многие аналитики считают, что это один из наиболее вероятных аспектов "мегасделки", а также один из самых противоречивых. По словам Келси Дэвенпорт, директора по политике нераспространения вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association, ACA), противоречия связаны с тем, что саудовцы намерены обогащать уран на своей территории.

Технология, используемая для обогащения урана, позволяет производить топливо для ядерных реакторов, но также может привести и к получению урана, пригодного для создания ядерного оружия. "Саудовская Аравия непреклонна в этом вопросе, - отметила Дэвенпорт. - Эр-Рияд скорее откажется от соглашения о ядерном сотрудничестве с Вашингтоном, чем от обогащения урана у себя дома". В сентябре 2023 года в заголовки мировых СМИ попали высказывания наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который заявил, что если Ирану - основному сопернику саудовцев в регионе - удастся получить ядерную бомбу, то она понадобится и саудовцам.

Саудовской Аравии "нельзя доверять"?

В начале мая, когда появились сообщения о грядущей американо-саудовской сделке, сенатор Эдвард Марки написал письмо президенту США Джо Байдену. "Я боюсь, что Саудовской Аравии - стране с ужасной репутацией в области прав человека - нельзя доверять в том, что ее ядерная программа будет направлена исключительно на мирные цели, что саудовцы не будут обогащать уран и стремиться к созданию ядерного оружия", - утверждал Марки, сопредседатель рабочей группы Конгресса по ядерному оружию и контролю над вооружениями.

Возводимая "Росатомом" в Турции АЭС "Аккую", апрель 2023 года Фото: Akkuyu Nuclear/Tass/dpa/picture alliance

Помимо опасений, что у саудовцев может появиться атомная бомба, есть также беспокойство по поводу того, что простое разрешение Эр-Рияду обогащать уран положит начало региональной ядерной гонке. "Разрешение Саудовской Аравии обрести такой потенциал способно создать проблематичный прецедент на международном уровне. Это может подтолкнуть другие страны региона, такие как Египет или Турция, к овладению таким же ядерным потенциалом, что приведет к каскаду (ядерного. - Ред.) распространения на и без того нестабильном Ближнем Востоке", - написал в конце прошлого года Мануэль Эррера, исследователь, занимающийся вопросами ядерного нераспространения в итальянском аналитическом центре Istituto Affari Internazionali.

Эррера и другие эксперты надеются, что если ядерная программа Саудовской Аравии будет реализовываться, то власти США обеспечат соблюдение строгих правил безопасности. Последние могут включать в себя перенесение обогащения урана в Саудовской Аравии на более поздний срок или создание обогатительного предприятия, доступ к которому могут иметь только американские граждане. Можно также разрешить расположенному в Саудовской Аравии перерабатывающему заводу превращать очищенный урановый порошок в газ, но не обогащать уран.

ОАЭ - первое арабское государство, в котором в 2021 году заработал ядерный реактор, сейчас планируется построить второй Фото: Yonhap/picture alliance

Саудовцев также могут попросить выполнить определенные условия, включая письменное обязательство соблюдать конкретные критерии нераспространения в соответствии со статьей 123-й американского "Закона об атомной энергии" от 1954 года, а также согласие на дополнительные инспекции со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Насколько нам известно, США пытаются предложить сделку, очень похожую на ту, что они заключили с Объединенными Арабскими Эмиратами в 2009 году, и в которой зафиксирована отсылка к статье 123-й", - пояснил Эррера в интервью DW. Однако саудовцы ранее отказались от этой идеи.

Какое отношение к возможной сделке имеет Израиль?

"Предполагалось, что различные элементы (договоренностей. - Ред.) будут взаимно усиливать друг друга, - написал Роберт Эйнхорн, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса, в апрельском бюллетене. - Например, нормализация (отношений с Саудовской Аравией. - Ред.) сделает ядерное сотрудничество (США с саудовцами. - Ред.) более приемлемым для Израиля, а гарантии безопасности со стороны США и ядерное сотрудничество сделают нормализацию более приемлемой (для саудовцев. - Ред.)".

Но теперь, когда Израиль не участвует в этом процессе, некоторые аналитики говорят, что "мегасделка" может стать еще одним способом давления на израильское правительство. Союзники Израиля, включая США, подталкивают его лидеров к другому, более осторожному подходу к действиям в Газе. Израильские власти ранее заявляли, что они не хотят, чтобы саудовцы получили какие-либо мощности по обогащению урана.

США переигрывают Китай?

Однако существуют и другие, не менее значимые мотивы для американо-саудовского сотрудничества в ядерной сфере. Как отмечает Келси Дэвенпорт из АСА, интерес Саудовской Аравии к атомной энергетике возник еще до стремления к нормализации израильско-саудовских отношений. "Кроме того, есть и другие страны, которые делают предложения", - добавил Мануэль Эррера в интервью DW, имея в виду Китай.

Председатель КНР Си Цзиньпин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, декабрь 2022 года Фото: Royal Court of Saudi Arabia/AA/picture alliance

Если американо-саудовская ядерная сделка состоится, это, по его словам, отодвинет на задний план любое китайское влияние в данной области. С коммерческой же точки зрения, она приведет к заключению выгодных контрактов для американских компаний. По мнению Дэвенпорт, недавний прогресс на пути заключения американо-саудовского соглашения также во многом связан с предстоящими президентскими выборами в США: "Администрация Байдена хочет заключить сделку до выборов".

Другие эксперты предполагают, что более тесное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном может также означать, что американцы будут оказывать большее влияние на решения Саудовской Аравии по ценам на нефть. Власти США, очевидно, предпочли бы, чтобы в преддверии выборов эти цены оставались более низкими. Но может ли грядущая возможная сделка привести к ядерной гонке на Ближнем Востоке?

"Есть риск, что если вы дадите одному из игроков доступ к этой технологии, то гонка начнется", - признает Эррера. При этом эксперт считает, что при наличии достаточных защитных механизмов и мониторинга на месте риски можно свести к минимуму. Дэвенпорт в этом не столь уверена: "Каскад (ядерного. - Ред.) распространения в регионе не неизбежен, но обогащение (урана. - Ред.) в Саудовской Аравии делает его более вероятным". И все это усугубляется "распадом единства великих держав в вопросе предотвращения (ядерного. - Ред.) распространения и стрессом, с которым сталкивается более широкий ядерный порядок", заключила Келси Дэвенпорт, имея в виду растущие угрозы применить ядерное оружие, например, в связи с войной в Украине, или запустить его в космос.