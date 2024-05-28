ЕС в поисках мира между Израилем и Палестиной

Еще несколько стран ЕС признали Палестину государством. Но у Евросоюза нет единой концепции преодоления кризиса на Ближнем Востоке путем реализации принципа "два государства для двух народов".

Несмотря на продолжающуюся войну между Израилем и террористическим движением ХАМАС, Европейский союз остается приверженцем принципа "два государства для двух народов" для достижения в долгосрочной перспективе мира на Ближнем Востоке. В понимании ЕС это означает, с одной стороны, государство Израиль, а с другой - государство Палестина в границах, которые были более 30 лет назад приблизительно очерчены в соглашениях, подписанных между Израилем и палестинцами в Осло.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в очередной раз отметил, что, хотя Брюссель официально привержен принципу "двух государств", реализовать его с каждым днем становится все сложнее. По словам главы европейской дипломатии, решение гуманитарного кризиса в секторе Газа сейчас является приоритетом, но "если мы хотим прочного политического решения, нам нужно сделать больше".

Одиннадцать государств ЕС признают Палестину

Все страны-члены Европейского союза признают Израиль как государство. И уже 11 стран Евросоюза признают государством Палестину. К Болгарии, Венгрии, Кипру, Польше, Румынии, Словакии, Чехии и Швеции, присоединились Норвегия, Ирландия и Испания.

Международно признанное государство Палестина состоит из Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и сектора Газа. Однако на этих территориях нет единого правительства, а в секторе Газа правит ХАМАС, который ЕС относит к террористическим организациям.

Мальта и Словения заявили, что признают Палестину, как только наступит подходящий момент. В отличие от них, Бельгия, по словам министра иностранных дел королевства Аджи Лябиб, решила пока не признавать палестинские территории в качестве государства.

Большинство западноевропейских членов ЕС не признают Палестину, равно как и Великобритания и США. Восточноевропейские члены ЕС, от Польши до Болгарии, признали Палестину государством еще в конце 1980-х годов, когда были в составе социалистического блока, который во главе с СССР был на стороне палестинцев. ГДР тогда также признала Палестину, но после объединения Германии 3 октября 1990 года это признание утратило силу.

Мир на Ближнем Востоке как условие признания Палестины

Большинство стран ЕС, в том числе и Германия, готовы признать палестинское государство только тогда, когда наступит мир на Ближнем Востоке и Израиль также пойдет на этот шаг. Это выглядит маловероятным.

Правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху отвергло идею двух государствах еще до начала нынешней войны с ХАМАС. Террористическая группировка ХАМАС в свою очередь не признает существование израильского государства и поставила перед собой цель уничтожить его.

Израиль вспоминает жертв кровавого теакта 7 октября Фото: Marko Djurica/REUTERS

"Мы поддерживаем создание палестинского государства, но оно должно признавать Израиль и быть признанным Израилем. Конечно, это не может быть палестинское государство во главе с ХАМАС - террористической организацией", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который в настоящее время также является председателем Группы семиведущих промышленно развитых стран (G7).

Кровавый конфликт между ХАМАС и Израилем должен быть прекращен, прежде чем можно будет всерьез рассматривать возможность создания двух государств. Об этом договорились министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе 27 мая. Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вновь призвала к гуманитарному прекращению огня в Газе, "чтобы положить конец страданиям и заложников, которых удерживают, и людей в Газе". После террористических атак на Израиль, в ходе которых боевики ХАМАС убили 1200 и похитили 250 человек, израильская армия начала широкомасштабную военную операцию по уничтожению позиций ХАМАС в секторе Газа.

Решение суда проигнорировано - что теперь?

До прекращения огня, вероятно, еще очень далеко. ХАМАС снова выпустил ракеты из

Рафаха в секторе Газа в сторону Тель-Авива. Израильская армия обстреляла лагерь беженцев недалеко от Рафаха, в результате чего, по сообщениям палестинцев, погибло не менее 35 человек.

Международный суд ООН в Гааге потребовал от Израиля остановить операцию в Рафахе Фото: Nick Gammon/AFP/Getty Images

"Обе стороны игнорируют постановления Международного суда ООН", - заявил в Брюсселе Жозеп Боррель. "Это проблема. Как международное сообщество может обеспечить выполнение решений Международного суда?" - спросил он у министров иностранных дел ЕС. 24 мая суд в Гааге после обращения Южной Африки обязал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе, городе на юге Газы, и разрешить доставку гуманитарной помощи.

"Международное право применимо ко всем. Это относится и к израильским военным действиям", - заявил Бербок в Брюсселе. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что ХАМАС также нарушает международное право, скрывая свои позиции среди мирного населения. Террористы использует людей в Рафахе в своих целях. "Израиль заманивают в медийную ловушку. Изображения жертв среди мирного населения в секторе Газа, естественно, дискредитируют намерения Израиля", - подчеркнул Таяни.