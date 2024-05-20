Почему все больше стран Евросоюза хотят признать Палестину

Испания и Ирландия выступили с инициативой признать Палестину в качестве независимого государства. Другие европейские страны следуют их примеру, будучи по-разному связаны с палестинцами.

Как минимум на дипломатическом уровне май 2024 года войдет в палестинскую историю как необычайно успешный месяц. По итогам голосования 10 мая Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию, которая содержит рекомендацию предоставить Палестинской автономии полноправное членство в Организации Объединенных Наций. Резолюцию поддержали 143 страны, 25 воздержались и девять проголосовали против.

Как сказано на сайте ООН , "документ расширяет права Государства Палестина в Генеральной Ассамблее, но не наделяет его правом голосовать или выдвигать свою кандидатуру в органы Организации Объединенных Наций". Право голоса - единственное, чего по-прежнему не хватает палестинцам для полноправного членства в ООН. При этом Генассамблея, согласно Уставу ООН, не может предоставить такой статус - для этого нужна рекомендация Совета Безопасности. Совбез же на своем апрельском заседании не смог дать такую рекомендацию из-за вето США.

Мотивы тех, кто хочет признать Палестину

Теперь палестинских дипломатов ожидает дальнейшее повышение их статуса на международной арене. Пять европейских стран готовы начать процедуру официального признания Палестины в качестве суверенного государства.

При этом, с одной стороны, речь идет о солидарности с гражданским населением сектора Газа. С другой - такой шаг рассматривается как выражение позиции в пользу разрешения ближневосточного конфликта на основе принципа "два государства (еврейское и палестинское. - Ред.) для двух народов". Нынешнее правое правительство Израиля все больше отвергает этот принцип.

Фото: Maya Alleruzzo/AP/dpa/picture alliance

После террористической атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поставил в качестве военной цели уничтожение находящегося у власти в секторе Газа ХАМАС, которое ЕС, Германия, США и многие страны Запада признали террористической организацией. Нетаньяху также хочет контролировать этот палестинский анклав в долгосрочной перспективе.

Однако Израиль все сильнее подвергается международному давлению из-за жестких действий его военных, в результате которых, по данным Минздрава Газы, контролируемого ХАМАС, погибли уже более 35 тысяч мирных жителей, а в самом регионе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

Испания: честный брокер на Ближнем Востоке?

В числе вышеупомянутой пятерки стран - Испания и Ирландия, которые сильнее других теперь хотят усилить давление на Израиль, признав Палестинскую автономию суверенным государством. Премьер-министр Испании Педро Санчес за последние несколько месяцев неоднократно вел по этому поводу переговоры с европейскими партнерами.

Хосеп Боррель Фото: European Parliament/Alain Rolland

Как сообщалось, сначала он продвигал проект признания Палестины на уровне ЕС, но из-за отказа Германии и других государств вместо этого создал коалицию стран, поддерживающих такой шаг. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, испанец по происхождению, обнародовал конкретные планы Испании, Ирландии и Словении совершить признание уже 21 мая.

Испания поддерживает хорошие отношения со многими арабскими странами, особенно из региона Магриб, а также с Турцией. Эти связи Мадрид отчасти развивал со времен диктатуры Франко. После Второй мировой войны эти государства спасли франкистскую Испанию, не входившую ни в Западный, ни в Восточный блоки, от экономической и политической изоляции.

После окончания эпохи диктатуры Франко в 1975 году Испания наладила экономические отношения с Израилем, а в 1986-м установила и дипломатические. В последующие годы испанцы зарекомендовали себя как авторитетные посредники между еврейским государством и арабским миром. Ближневосточная конференция в Мадриде в 1991 году считается прелюдией к мирному процессу в Осло, начатому палестинцами и Израилем в последующие годы.

Ирландия: солидарность, вытекающая из собственной истории

Ирландия также активно поддерживает палестинцев с первых дней нынешней войны в Газе. Когда в середине апреля к исполнению обязанностей приступил новый глава ирландского правительства Саймон Харрис, испанский коллега Хавьер Санчес стал его первым гостем в Дублине - и совместное признание Палестины было очевидной главной темой той встречи.

Премьер-министры Испании и Ирландии Хавьер Санчес и Саймон Харрис на переговорах в Дублине, 12 апреля 2024 года Фото: Paul Faith/PA Wire/empics/picture alliance

Правительство Ирландии гордится тем, что с 1980 года - дольше, чем любая другая страна ЕС, - выступает за решение ближневосточного конфликта на основе принципа "два государства для двух народов" с появлением полностью суверенного палестинского государства.

В случае Ирландии такая позиция объясняется историей: она начинается с действий британского чиновника Артура Бальфура, который в конце XIX века отвечал за Ирландию, являвшуюся тогда колонией Великобритании, и отказал ей в самоуправлении.

В 1917 году, теперь уже в качестве британского министра иностранных дел, он обнародовал так называемую Декларацию Бальфура, в которой от имени своего правительства высказался за создание "национального очага для еврейского народа" в Палестине, в то время находившейся под контролем Османской империи. После того как эта территория стала британским протекторатом, там служили по большей части жандармы, которые ранее в составе особого резерва Королевской ирландской полиции "черно-пегие" жестоко боролись против ирландских повстанцев.

Приток евреев на Ближний Восток, населенный тогда преимущественно мусульманами, в католической Ирландии сравнивают с заселением британскими протестантами севера острова. Возникший в результате этого североирландский конфликт у некоторых ирландцев ассоциируется с конфликтом на Ближнем Востоке.

Поддержка со стороны Словении, Мальты и Норвегии

В вопросе признания Палестины левое правительство Испании и правоцентристское Ирландии поддерживают друг друга, несмотря на то, что принадлежат разным политическим лагерям. Чтобы придать больший вес совместному шагу, они привлекли других сторонников.

Словения заявила о перспективе признания Палестины к середине июня - однако, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, Любляна теперь выступает за дату 21 мая. Аналогичным образом собирается действовать и Мальта, которая в апреле на заседании Совета Безопасности ООН проголосовала за полноправное членство Палестины в ООН, чему в итоге помешало вето США.

Норвегия, входящая в НАТО и имеющая тесные связи с ЕС, также рассматривает возможность признания Палестины "в течение весны". По словам норвежского министра иностранных дел Эспена Барта Эйде, Осло надеется, что такой шаг приведет к созданию политически единого палестинского государства вместо "государства ХАМАС".

Различные позиции в Европе

В Евросоюзе палестинское государство пока признают в основном страны Центральной и Восточной Европы. Для них это признание уходит корнями еще в социалистическое прошлое, в котором существовала идеологическая близость, например, с тогдашним лидером Организации освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом. Некоторые из этих стран, в частности, Чехия и Венгрия, сегодня считаются скорее поддерживающими Израиль, хотя они и сохраняют полноценные дипломатические отношения с палестинцами.

Первой и пока единственной страной, признавшей палестинское государство после своего вступления в ЕС, стала Швеция в 2014 году. Пока неясно, увеличится ли численность испано-ирландской коалиции. В Бельгии правительство испытывает трудности с выбором подходящего времени, Португалия после прихода к власти консерваторов пока отступила от идеи признания независимости Палестины.

Другие государства, такие как Германия, поддерживают связи с Палестинской национальной администрацией (ПНА), но хотят официально признать государство палестинцев только тогда, когда это сделает Израиль. Пока ХАМАС является фактором политической силы на палестинских территориях, о таком шаге Берлина не может быть и речи.