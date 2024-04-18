США заблокировали резолюцию о членстве "Палестины" в ООН

За резолюцию о приеме палестинцев в ООН в качестве полноправного члена проголосовали 12 членов Совбеза. Две страны воздержались, против выступили только США.

Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, рекомендовавшей Генеральной ассамблее принять государство "Палестина" в состав всемирной организации в качестве полноправного члена. За принятие документа, который был предложен Алжиром, на заседании в четверг, 18 апреля, проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Великобритания и Швейцария воздержались, против выступили только США.

"США по-прежнему решительно поддерживают решение о создании двух государств. Это голосование не отражает оппозицию палестинской государственности, а является признанием того, что она появится только в результате прямых переговоров между сторонами", - заявил после голосования заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

Глава ПНА назвал несправедливым вето США в СБ ООН

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас осудил вето США в Совбезе ООН как "несправедливое, неэтичное и неоправданное". По его словам, оно противоречит "воле международного сообщества, которое решительно поддерживает полноправное членство Палестины" во всемирной организации.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал применение Соединенными Штатами права вето. "Это позорное предложение было отклонено. Терроризм не будет вознагражден", - заявил глава МИД.

Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама перед голосованием отметил, что прием палестинцев в состав всемирной организации скорее укрепит, чем подорвет решение о двух государствах. "Мир наступит благодаря включению Палестины, а не ее исключению", - сказал он.

Процедура приема в члены ООН

Для того, чтобы заявление о приеме было принято к рассмотрению, необходимо, чтобы его поддержали не менее девяти из 15 членов Совбеза ООН, при этом ни один из пяти постоянных членов - США, Китай, Россия, Франция и Великобритания - не должны воспользоваться правом вето. В случае, если это условие соблюдено, заявление передается на голосование Генеральной Ассамблеи ООН, где его должны поддержать не менее двух третей членов.

Первоначально заявление палестинцев о приеме "Палестины" в состав ООН было отвергнуто еще в ноябре 2011 года из-за позиции Совета Безопасности всемирной организации. На следующий год ООН, несмотря на сопротивление со стороны США, предоставила палестинцам статус наблюдателей. Из 193 стран-членов ООН "Палестину" признают в качестве независимого государства 139, но Германия не входит в их число.