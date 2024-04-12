Совбез ООН не достиг консенсуса о членстве "Палестины"

Палестинцам вновь не удалось подать заявление на прием в ООН в качестве полноправного члена. В Совбезе ООН не удалось достичь необходимого консенсуса по приему заявления.

Комитет Совета Безопасности ООН не смог согласовать единой позиции по новому заявлению палестинцев о приеме государства "Палестина" во всемирную организацию в качестве полноправного члена. Две трети членов комитета одобрили заявление палестинцев, но пять других выразили свои сомнения, сообщила в вечером в четверг, 11 апреля, постпред Мальты в ООН Ванесса Фрейзер, чья страна в настоящее время председательствует по ротации в Совбезе ООН.

Согласно действующим правилам, комитет может принимать заявления о приеме в ООН новых членов лишь на основе консенсуса. Это означает, что комитет, по всей видимости, не даст рекомендации о голосовании по заявлению палестинцев. В то же время каждый из членов комитета Совбеза ООН имеет право внести на рассмотрение соответствующую резолюцию.

По сообщениям дипломатов, Алжир планирует сделать это уже на предстоящей неделе, но такую резолюцию, по всей видимости, заблокируют с помощью вето США - ближайший союзник Израиля в Совбезе Безопасности ООН. США и ряд других стран настаивают на том, чтобы палестинцы сначала заключили мир с Израилем.

Процедура приема в члены ООН

Для того, чтобы заявление о приеме было принято к рассмотрению, необходимо, чтобы его поддержали не менее девяти из 15 членов Совбеза ООН, при этом ни один из пяти постоянных членов - США, Китай, Россия, Франция, и Великобритания - не должны воспользоваться правом вето. В случае, если это условие будет соблюдено, заявление передается на голосование Генеральной Ассамблеи ООН, где его должны поддержать не менее двух третей членов.

Израиль отчаянно сопротивляется приему "Палестины" в ООН. Постоянный представитель палестинцев в ООН Рияд Мансур на прошлой неделе в послании генсеку ООН Антониу Гутерришу вновь просил выставить палестинское заявление от 2011 года на голосование в Совбезе. У Совбеза была неделя на то, чтобы передать этот документ на рассмотрение в соответствующий комитет. Наблюдатели расценили этот формальный шаг на пути к рассмотрению заявления как промежуточную победу палестинцев.

Первоначально заявление палестинцев о приеме "Палестины" в состав ООН было отвергнуто еще в ноябре 2011 года из-за позиции Совета Безопасности всемирной организации. На следующий год ООН, несмотря на сопротивление со стороны США, предоставила палестинцам статус наблюдателей. Из 193 стран-членов ООН "Палестину" признают в качестве независимого государства 139, но Германия не входит в их число.