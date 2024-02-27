Что после войны? Израиль представил план по сектору Газа

Премьер Нетаньяху впервые публично представил план о будущем сектора Газа после войны Израиля против ХАМАС. Кроме прочего в нем идет речь о том, кто будет контролировать эту территорию и кто будет ею управлять.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые публично представил военному кабинету Израиля план политического будущего сектора Газа после окончания войны против террористов ХАМАС. Армия обороны Израиля ( ЦАХАЛ) начала военные действия на этой территории после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого, по данным израильской стороны, 1160 израильтян погибли. Около 250 человек были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа. 130 из них все еще удерживаются там - живыми или мертвыми.

Кто будет управлять сектором Газа

Пока в плане Израиля содержатся расплывчатые формулировки. Так, в частности, говорится, что управлять сектором Газа после войны будут "местные чиновники, имеющие профессиональный опыт". У них не должно быть "связей с террористическими организациями или странами, которые поддерживают терроризм", и они "не должны получать от них деньги". Кто именно имеется в виду, в настоящий момент непонятно. Чиновники из Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан в плане четко не упоминаются. Но при этом и не исключается то, что они смогут участвовать в управлении сектором Газа после войны.

Контроль над безопасностью обеспечит ЦАХАЛ

Согласно информации газет Times of Israel и Haaretz, "полный контроль" над безопасностью во всем секторе Газа будет обеспечивать израильская армия, все военные структуры ХАМАС будут разрушены. В соответствии с планом, ЦАХАЛ может проводить операции в секторе Газа в любое время и свобода его действий "ничем не ограничена".

Израильский солдат во время операции ЦАХАЛ против боевиков ХАМАС в секторе Газа Фото: Tsafrir Abayov/AP Photo/picture alliance

Согласно сообщениям в прессе, установлению более эффективного контроля будет способствовать новая дорога, которая поделит сектор Газа на север и юг. Однако наблюдатели опасаются того, что Израиль может использовать ее, чтобы препятствовать возвращению на север сектора Газа палестинцев, которые бежали на юг, спасаясь от военных действий.

Как сообщает издание Haaretz, план предусматривает создание буферной зоны между Израилем и сектором Газа, которая будет контролироваться армией Израиля и в которую не сможет вернуться гражданское население. Такая буферная зона уменьшит территорию сектора Газа, на которой будут жить люди. Кроме того, Израиль сможет проводить операции на границе между Египтом и сектором Газа и установит ограждение на юге, на границе, чтобы пресечь контрабанду в сектор Газа.

Закрытие БАПОР

Еще одной целью Нетаньяху после окончания войны является закрытие Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ ( БАПОР, UNRWA). Израильский премьер обвиняет эту структуру ООН в том, что в нее внедрились члены палестинского радикального движения ХАМАС, признанного во многих странах, в том числе США и Германии, террористическим. По данным премьера Израиля, многие сотрудники агентства участвовали в нападении ХАМАС на Израиль. ООН уволила сотрудников, о которых шла речь, и начала внутреннее расследование. В ответ на обвинения Израиля в адрес БАПОР ряд стран, в том числе США и Германия, прекратили финансирование этой структуры.

Разрушенные в ходе военных действий Израиля против ХАМАС здания в секторе Газа Фото: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

В плане по сектору Газа Нетаньяху, судя по всему, не учел пожеланий нескольких ультраправых министров в своем правительстве, которые требовали, чтобы сектор Газа был отдан израильским поселенцам. Два министра даже призвали к тому, чтобы поселить палестинцев за пределами этой территории. Нетаньяху в январе этого года отверг идею создания еврейских поселений в секторе Газа. Госсекретарь США Энтони Блинкен также раскритиковал это предложение. Расширение израильских поселений на палестинских территориях препятствует миру, заявил он.

Израиль против решения по принципу "двух государств"

Премьер Израиля Нетаньяху по-прежнему отказывается от урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу "двух государств" (принципу сосуществования двух суверенных государств - Палестины и Израиля. - Ред.), чего хотело бы международное сообщество. Тем самым он противоречит целям США. Вашингтон делает ставку на то, что управление сектором Газа вновь перейдет к чиновникам из реорганизованной Палестинской национальной администрации под руководством Махмуда Аббаса. Однако готовы ли на это в самой ПНА? Один из представителей ПНА отверг план Израиля. "Сектор Газа будет частью независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме", - заявил он палестинскому информагентству WAFA.

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