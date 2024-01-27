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Ряд стран остановили финансирование агентства БАПОР

Павел Мыльников
27 января 2024 г.

Сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ подозревают в участии в атаках боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

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Пожилая женщина у стены с логотипом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ
В БАПОР приняли решение уволить ряд сотрудниковФото: Mahmoud Issa/ZUMAPRESS/picture alliance

Вслед за США еще несколько стран приостановили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений об участии его сотрудников в нападении радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В частности, на этот шаг в субботу, 27 января, пошла Великобритания, выразив потрясение обвинениями в адрес работников агентства всемирной организации.

Атака на Израиль является "отвратительным актом терроризма, который правительство Соединенного Королевства неоднократно осуждало", говорится в заявлении британского правительства. При этом Лондон по-прежнему привержен делу поставок гуманитарной помощи людям в секторе Газа, которые в ней отчаянно нуждаются.

Финляндия, также приостановившая финансирование БАПОР, будет следить за результатами независимого расследования, заявил финский министр внешней торговли и развития Вилле Тавио. Хельсинки "не предоставляет помощь, приносящую пользу ХАМАС", подчеркнул он.

Помощь мирным жителям сектору Газа обещают продолжить

Решение о временной заморозке финансирования приняла и Италия. Однако Рим остается привержен оказанию гуманитарной помощи палестинскому населению и защите безопасности Израиля, указал итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.

Приостановившая выделение средств БАПОР Канада ожидает, что агентство ООН немедленно примет меры против тех, чья причастность к атакам подтвердится. В то же время Оттава глубоко обеспокоена гуманитарным кризисом в секторе Газа и вместе с партнерами продолжит работать над оказанием помощи гражданскому населению этого региона, подчеркнул министр по делам международного развития Канады Ахмед Хуссен.

Обвинения в адрес сотрудников БАПОР в причастности к атакам 7 октября вызывают глубокую обеспокоенность, отметила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, оглашая решение приостановить финансирование агентства. Официальная Канберра приветствует быструю реакцию всемирной организации и будет активно участвовать в расследовании, добавила она. Глава МИД Австралии особо выделила жизненно важную деятельность БАПОР.

Увольнения в БАПОР

Госдепартамент США днем ранее выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями о возможной причастности сотрудников БАПОР к нападению ХАМАС на Израиль, добавив, что в связи с этим выделение дополнительных финансовых средств БАПОР приостановлено. В свою очередь агентство ООН приняло решение уволить целый ряд сотрудников на фоне сообщений об их участии в атаках 7 октября.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац приветствовал решения стран о приостановке финансирования. "Мы уже много лет предупреждаем: БАПОР увековечивает проблему беженцев, подрывает мир и служит гражданским подразделением ХАМАС в секторе Газа", - написал он в субботу в соцсети X. По словам Каца, министерство иностранных дел будет работать над тем, чтобы прекратить деятельность БАПОР в секторе Газа.

ХАМАС призвал ООН и международные организации "не поддаваться угрозам и шантажу со стороны Израиля".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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