Сотрудников ООН обвиняют в участии в атаке ХАМАС на Израиль

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам уволило нескольких сотрудников. Решение было принято на фоне сообщений о том, что они принимали участие в террористической атаке ХАМАС на Израиль.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) увольняет целый ряд сотрудников на фоне сообщений о том, что они участвовали в масштабном нападении палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. "Я принял решение незамедлительно расторгнуть трудовые договоры с этими сотрудниками и провести расследование, чтобы без промедления установить истину", - заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини в пятницу, 26 января.

Лаззарини признал, что обвинения, выдвинутые в адрес этих сотрудников, повергают в шок. По его словам, Израиль передал ему информацию о причастности целого ряда работников БАПОР к нападению. "Каждый сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности путем уголовного преследования", - пообещал глава агентства ООН. Филипп Лаззарини не уточнил, в каких конкретно действиях обвиняют сотрудников БАПОР и сколько его подчиненных могли участвовать в нападении ХАМАС.

США приостанавливает помощь БАПОР

Госдепартамент США выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями о возможной причастности сотрудников БАПОР к нападению ХАМАС на Израиль, отметив, что в связи с этим выделение дополнительных финансовых средств БАПОР приостановлено. Госсекретарь США Энтони Блинкен еще 24 января обсудил ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, подчеркнув, что обвинения в адрес сотрудников БАПОР должны быть тщательно и незамедлительно расследованы.

Гутерриш заявил, что он потрясен случившимся и также пригрозил виновным незамедлительным увольнением и уголовным преследованием, если обвинения подтвердятся. "Каждый, кто предает базовые ценности ООН, предает тех, кому мы служим в Газе, во всем регионе и в других районах мира", - подчеркнул глава всемирной организации.

С начала войны в секторе Газа от гуманитарной помощи зависят более двух миллионов палестинцев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: