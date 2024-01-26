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Суд ООН обязал Израиль принять меры предотвращения геноцида

Павел Мыльников
26 января 2024 г.

Международный суд ООН не потребовал от Израиля прекратить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Суд в Гааге продолжит рассматривать иск ЮАР, обвинившей Израиль в геноциде палестинцев.

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Заседание Международного суда ООН в Гааге
Заседание Международного суда ООНФото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Международный суд ООН в пятницу, 26 января, огласил решение о предупредительных мерах по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. Суд в Гааге обязал Израиль воздержаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также гарантировать, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не совершит актов геноцида в секторе Газа.

Кроме того, Международный суд ООН постановил, что Израиль должен разрешить поставки гуманитарной помощи мирным жителям палестинских территорий. В то же время суд не потребовал от Израиля прекратить военную операцию против радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.

Правительство ЮАР приветствовало быстрое решение суда. Вердикт Гааги означает "решительную победу" международного права и "веху в поиске справедливости для палестинцев", подчеркнула официальная Претория. Представители властей Палестинской национальной автономии также приветствовали решение суда ООН.

Иск ЮАР к Израилю

Власти ЮАР подали иск против Израиля в Международный суд ООН в конце 2023 года. Они требуют принять временное постановление, которое обяжет израильские власти немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. При этом ЮАР сослалась на возможные нарушения Израилем Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него.

Израильская сторона отвергает обвинения в геноциде в секторе Газа. Суд на заседании 26 января не принял решения по существу обвинений в нарушении конвенции, разбирательство продолжится.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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