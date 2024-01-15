Палестинцы в секторе Газа. Что с ними будет после войны?

Пока продолжается война Израиля против ХАМАС, один из самых острых вопросов, который мучает многих палестинцев: смогут ли они вернуться в свои дома в секторе Газа по окончании боевых действий.

100 дней прошло после нападения боевиков террористической организации ХАМАС на Израиль, в результате которого более 1200 израильтян были убиты, а около 250 человек - взяты в заложники и увезены в сектор Газа. С тех пор удалось освободить около 100 заложников, но судьба более 130 по-прежнему остается неизвестной.

Между тем непонятно и будущее жителей сектора Газа - ведь сотни тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома после начала ответных боевых действий Израиля против террористов ХАМАС. Последние три месяца жители сектора Газа провели, пытаясь найти безопасное место. Так, Мухаммеду Али с семьей пришлось несколько раз искать новое жилье - его дом в городе Газа был разрушен. "Сначала мы искали убежище в больнице "Аль-Кудс" поблизости. Когда оттуда нужно было уйти, мы отправились в Нусейрат (лагерь палестинских беженцев в центре сектора Газа. - Ред.). Сейчас мы находимся в Рафахе", - написал Али DW в текстовом сообщении.

Израильские солдаты в Хан-Юнисе Фото: Israel Defense Forces via REUTERS

Спустя три месяца после начала войны Израиля против ХАМАС 35-летнего инженера-строителя тревожит не только каждодневная борьба за выживание, но и то, каким будет его будущее в Газе. Ведь некоторые израильские политики, включая министров из ультраправого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ставят под вопрос возможность возвращения домой жителей сектора Газа. "Мы надеемся, что насильственного выселения не будет, что война закончится и люди смогут вернуться домой", - говорит Али DW.

В правительстве Израиля еще не определились, что должно произойти после окончания войны в секторе Газа с его примерно 2,2 млн жителей. Пока весь фокус политических дебатов сводится к уничтожению ХАМАС, ответственного за теракты 7 октября, и к освобождению заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа.

"Добровольная эмиграция" палестинцев из Газы

Ультраправые израильские политики, такие как министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, не скрывают, что представляют себе будущее сектора Газа без большинства его палестинских жителей, но застроенным новыми израильскими поселениями. "Что нужно сделать в секторе Газа, так это поощрить эмиграцию, - заявил Смотрич недавно в интервью радио армии Израиля. - Если в Газе будет 100 тыс. или 200 тыс. арабов, а не два миллиона, то вся дискуссия на следующий день будет совершенно другой". Бен-Гвир также призвал поощрять "добровольную эмиграцию" палестинцев из сектора Газа. Другие парламентарии и члены кабинета высказывались аналогичным образом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов Бецалель Смотрич Фото: Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa

Израильские СМИ сообщали о переговорах с третьими странами, якобы готовыми принять палестинцев, в том числе с Демократической Республикой Конго, Руандой и Чадом. Однако все три страны опровергли эти сообщения.

Нетаньяху: "Нет намерений постоянно оккупировать сектор Газа"

Министр обороны Израиля Йоав Галлант отверг планы своих партнеров по правой коалиции по заселению сектора израильскими поселенцами. Согласно плану будущего сектора Газа, который он представил в начале января, в анклаве не будет "никакого израильского гражданского присутствия", управляться он будет палестинцами, а Израиль сохранит военный контроль на границах и право принимать любые меры для поддержания безопасности.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль "не намерен постоянно оккупировать сектор Газа и вытеснять оттуда гражданское население". Израиль убрал свои поселения из сектора Газа в 2005 году, однако сохранил контроль над сухопутными и морскими границами, а также над воздушным пространством после того, как в 2007 году власть в регионе насильственно захватили боевики ХАМАС.

Небольшие ультраправые партии Израиля важны Нетаньяху для сохранения правительственной коалиции, но их влияние на стратегические решения иногда сомнительно. "Израиль зависит от США больше, чем когда-либо прежде. Это касается как дипломатической поддержки в Совете Безопасности ООН, так и национальной безопасности Израиля, - говорит Уди Соммер, профессор политологии Тель-Авивского университета и научный сотрудник колледжа Джона Джея при Городском университете Нью-Йорка. - Поэтому, чтобы получить представление о реалистичном послевоенном сценарии в секторе Газа, я бы прислушался к словам американского госсекретаря, а не к безрассудным заявлениям ультраправых в правительстве Нетаньяху".

Критика подстрекательства со стороны политиков и журналистов

В то же время в израильском обществе звучат голоса, призывающие обе стороны конфликта не забывать о судьбах людей. В опубликованном в начале января открытом письме, которое подписал целый ряд деятелей культуры, артистов и политиков, звучит призыв как противиться "дегуманизации палестинцев и израильтян", так и озабоченность в связи с масштабами разрушений, страданиями гражданского населения и враждебными по отношению к палестинцам заявлениями отдельных ультраправых политиков.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант и госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Evelyn Hockstein/AP Photo/picture alliance

Противоречивые заявления израильских политиков также упомянуты в иске, который ЮАР подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге, обвинив Израиль в геноциде во время войны в секторе Газа.

США и другие страны, включая Германию, подвергли критике заявления ультраправых как "безответственные и подстрекательские". В ходе визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что на север сектора Газа будет направлена миссия ООН, которой предстоит определить, что необходимо сделать для того, чтобы позволить палестинцам безопасно вернуться в свои дома.

Свои дома покинули около 1,9 млн жителей сектора Газа

Потенциальное принудительное переселение палестинцев из сектора Газа также неприемлемо для арабских стран. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси четко заявил, что Каир не намерен переселять палестинцев на Синайский полуостров.

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA), перемещенными лицами считаются около 1,9 миллиона жителей сектора Газа - около 85 процентов населения. Сотни тысяч человек находятся в Рафахе, самом южном городе сектора на границе с Египтом. В скором их возвращении домой заставляют сомневаться огромные разрушения в секторе Газа.

Амер Абдель Мути - один из многих тысяч палестинцев, которые считались беженцами еще до последней эскалации, и вынуждены были покинуть свои дома в ходе предыдущих арабо-израильских войн. Мути родом из Джебалии , расположенной к северо-востоку от города Газа, уже несколько раз был вынужден бежать - сначала в Хан-Юнис , а затем - еще дальше на юг, в Рафах . "Если бы западные страны открыли нам двери во время войны и позволили уехать на короткое время, чтобы вернуться после прекращения огня, то я бы уехал, потому что боюсь за свою жизнь, - пишет DW 30-летний мужчина. - Но если бы пришлось уезжать навсегда, то я бы не уехал. В таком случае я бы остался на родине".

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