Возможно ли полностью уничтожить ХАМАС?

Израильские власти выражаются предельно ясно. Группировка ХАМАС, признанная ЕС, Германией, США и большинством стран Запада террористической организацией, будет "уничтожена", подчеркнули многие высокопоставленные члены правительства, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. На некоторых израильских телеканалах регулярно появляются лозунг "Вместе победим". Но действительно ли возможно полностью уничтожить ХАМАС и "победить" в подобной ситуации? Короткий ответ, как неоднократно говорили эксперты, - нет.

Израильская армия бомбит сектор Газа, где проживает более двух миллионов палестинцев, с 7 октября - с момента нападения на Израиль террористов ХАМАС. Израиль также проводит наземное наступление в секторе Газа и блокирует доставку продовольствия, воды и электроэнергии в анклав. Несмотря на это, большинство аналитиков убеждены, что полностью избавиться от ХАМАС не удастся, и главная причина тут в том, что ХАМАС - это не просто военизированная организация.

По мере увеличения в Газе числа жертв среди мирного населения на Израиль растет международное давление с целью более четкого определения его целей Фото: Mohammed Dahman/AP Photo/picture alliance

ХАМАС как общественное движение

По разным оценкам, в рядах ХАМАС насчитывается от 20 000 до 30 000 боевиков, сообщил недавно DW Гвидо Штайнберг (Guido Steinberg), эксперт по Ближнему Востоку из Германского института международных отношений и безопасности. Но, добавил он, "это также общественное движение с массовой поддержкой в секторе Газа, и это проблема в долгосрочной перспективе".

ХАМАС де-факто контролирует сектор Газа с 2007 года, и в рамках этого общественного движения существует сеть социального обеспечения, известная как "давах". Считается, что эта гражданская сеть включает от 80 000 до 90 000 членов. "Давах" с арабского переводится как "призыв" или "приглашение" и исторически означает приведение верующих к своей вере, в том числе через социальную работу, объясняет Оксфордский словарь ислама.

Израиль "с удовольствием искоренил бы ХАМАС как институт, как политическую, религиозную и культурную, а также военную структуру", заявил в конце октября испанской газете El Pais Рашид Халиди, профессор современных арабских исследований в Колумбийском университете в Нью-Йорке. "Я не думаю, что они смогут сделать первые две вещи, - утверждал Халиди. - Убьют ли они всех лидеров ХАМАС, убьют ли они всех вооруженных боевиков, ХАМАС останется в качестве политической силы независимо от того, оккупируют ли израильтяне Газу или уйдут из нее. Поэтому уничтожить ХАМАС как политический институт, уничтожить ХАМАС как идею невозможно".

ХАМАС не признает право государства Израиль на существование и считает, что основой любых палестинских органов госуправления должна быть религия. Но, вероятно, наибольшую популярность ХАМАС, по оценке профессора, приносит его самопозиционирование в качестве движения сопротивления, выступающего против израильской оккупации палестинских территорий. Однако, добавил Халиди, израильтяне вполне могут ослабить военный потенциал ХАМАС, "но только в ограниченной степени и на ограниченный срок".

Уничтожение военного потенциала ХАМАС

Израиль обладает одной из самых мощных армий в мире, занимая в 2023 году 18-е место среди 145 стран в ежегодном рейтинге совокупной военной мощи, который составляют эксперты портала Global Firepower. Для сравнения: Германия в нем находится на 25-м месте. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году Израиль израсходовал на оборону 4,5% своего ВВП - это больше, чем США и Германия, которые тратят на эти цели 3,5% и 1,4% соответственно.

Между тем военное крыло ХАМАС действует скорее как партизанская группировка и ввозит большую часть своего оружия в сектор Газа контрабандой. Так что у Израиля, безусловно, есть ресурсы, чтобы ликвидировать боевиков ХАМАС и выследить его лидеров. Власти Израиля недавно заявили, что его военные уничтожили от 5000 до 7000 боевиков ХАМАС, хотя эти цифры не могут быть подтверждены из независимых источников.

После израильских бомбардировок от одной из мечетей в Газе остался только минарет, 8 декабря 2023 года Фото: Doaa Rouqa/REUTERS

Если они верны, то это можно рассматривать как частичный успех, потому что ослабление ХАМАС - лучшее, на что можно рассчитывать. "Некоторые западные официальные представители считают, что на сегодняшний день израильское наступление (в Газе. - Ред.) в сочетании с усиленной охраной границ позволило гарантировать то, что ХАМАС не предпримет еще одну атаку, подобную той, что произошла 7 октября", - написали на прошлой неделе эксперты аналитического центра International Crisis Group (ICG).

"Как это уже было с ХАМАС после конфликтов с Израилем в 2009-м, 2012-м, 2014-м и 2021 годах, группировка почти наверняка перевооружится и восстановится", - написал бывший спецпосланник США на Ближнем Востоке Деннис Росс в своей статье для Тhe New York Times в конце октября. Именно поэтому, пояснил Росс, он против прекращения огня до тех пор, пока ХАМАС не будет отстранен от власти.

Партизанские подразделения победить очень трудно

В то же время регулярным вооруженным силам очень немногих стран в прошлом удавалось нанести решительное поражение противнику, организованному в виде партизанских подразделений.

Несмотря на длительное присутствие американских военных в Афганистане, к власти в стране в итоге пришли талибы Фото: Ali Khara/REUTERS

К неудачным примерам такого рода относятся усилия США по борьбе с талибами в Афганистане и повстанческими группировками в Ираке. Как обратный пример часто упоминают победу правительственной армии над сепаратистской повстанческой группировкой "Тамильские тигры" в ходе гражданской войны в Шри-Ланке. Но, как при этом отмечают, для той победы потребовалось 26 лет войны, от 80 000 до 100 000 погибших и потенциальные военные преступления, совершенные обеими сторонами конфликта.

На самом деле в некоторых ситуациях, когда возможности той или иной повстанческой группировки были ослаблены, но ей все же удавалось выжить, впоследствии она вновь возрождалась в более экстремистской форме. Недавний яркий пример - террористическое "Исламское государство", сформировавшееся из остатков "Аль-Каиды". Да и самому Израилю до сих пор так и не удалось окончательно победить ХАМАС, несмотря на убийство израильтянами ряда его лидеров, в том числе двух основателей группировки.

Как убить идею ХАМАС?

"Израильские военные могут сделать все, что в их силах. Они могут убить руководство (ХАМАС. - Ред.), уничтожить пусковые установки ракет, но они не уничтожат саму идею ХАМАС", - говорит Джастин Крамп, эксперт по терроризму, возглавляющий Sibylline, консалтинговую компанию по глобальной разведке и анализу рисков.

Попытки уничтожения ХАМАС военными средствами, пояснил Крамп в интервью DW, не имеют смысла, потому что в то время как часть жителей Газы настроена против ХАМАС, другие жители симпатизируют ему. "Они будут негодовать по поводу действий Израиля, что будет подпитывать цикл насилия, как это всегда делалось - если только в конце не произойдут очень большие изменения", - уточнил глава Sibylline.

Джастин Крамп Фото: DW

"После более чем двух месяцев интенсивных израильских операций стало очевидно, что искоренить ХАМАС, даже как боевую силу, будет непростой задачей, а попытки решить ее приведут к разрушению того, что осталось от Газы", - отмечается в докладе International Crisis Group, опубликованном 9 декабря.

По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС, за два месяца боев израильские военные убили более 18 000 палестинцев и ранили более 49 500. По оценкам профессора социологии Открытого университета Израиля Ягиля Леви, которые приводит газета Haaretz, 61% убитых - мирные жители. Более половины всех зданий в Газе разрушены, а 90% населения анклава были вынуждены покинуть свои дома.

"Премьер Нетаньяху утверждает, что уничтожение ХАМАС позволит "дерадикализировать" Газу, но, скорее всего, произойдет обратное, - предупреждают эксперты ICS. - Проводимая кампания и ее последствия приведут к появлению новых, возможно, еще более жестких форм воинственности".

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