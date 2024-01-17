ФРГ вступает в процесс о геноциде в суде ООН: что это значит

Германия присоединяется как третья сторона к процессу в Международном суде ООН, на котором ЮАР обвиняет Израиль в геноциде. Юрист-международник Штефан Тальмон отвечает на самые важные вопросы.

ЮАР 29 декабря 2023 года подала иск в Международный суд ООН, обвинив Израиль в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, одобренной в 1948 году. Судебное разбирательство по вопросу нарушения конвенции - оно может занять годы - касается продолжающейся войны израильской армии против ХАМАС в секторе Газа, ставшей ответом на жестокое нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября.

Почему ФРГ присоединяется к разбирательству в Международном суде ООН?

В пятницу, 12 января, Германия заявила о намерении участвовать в этом деле в качестве третьей стороны. Конвенция о предупреждении геноцида является международным договором, объясняет в интервью DW боннский эксперт по международному праву Штефан Тальмон (Stefan Talmon): "Согласно статье 63 Устава Международного суда ООН, любая страна, являющаяся участником многостороннего договора, может вмешаться в спор, касающийся толкования этого документа".

Слушания в Международном суде ООН по иску "ЮАР против Израиля", 12 января 2024 года Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

По данным на апрель 2022 года, 153 страны подписали и ратифицировали эту конвенцию. Среди них не только две стороны спора, ЮАР и Израиль, но и Германия. По мнению профессора Тальмона, причина, по которой то или иное государство принимает решение в пользу такого рода вмешательства, заключается в том, что толкование договора судом затрагивает все стороны.

Нейтральная сторона в суде никого не поддерживает?

Теоретически, объясняет Тальмон, вы участвуете в судебном процессе в качестве нейтральной стороны, помогая суду толковать договор. Однако на практике, признает юрист, присоединяясь к процессу, вы всегда хотите поддержать своим толкованием одну из двух сторон.

Власти Израиля отвергают все обвинения в геноциде в свой адрес Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Это вытекает из самой природы судопроизводства, добавляет Тальмон: "Если у вас есть состязательный спор - то есть спор между двумя сторонами, - и он касается толкования договора, то вы неизбежно будете поддерживать одну из сторон - в зависимости от того, как вы толкуете документ".

В своем пресс-релизе правительство ФРГ уже заявило, что хочет решительно противостоять "политической инструментализации" Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, и прямо отвергло обвинение, направленное против Израиля, указав, что оно не имеет под собой никаких оснований. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Берлину за поддержку, в то время как Намибия подвергла решение немецкого правительства резкой критике.

Какую роль в процессе играет государство, присоедившееся к нему как третья сторона?

"Присоединившееся к процессу государство представляет Международному суду ООН свое толкование положений договора, о котором идет речь", - указывает Тальмон. Это делается как в письменном виде, так и во время слушаний. Такое государство может комментировать только толкование положений договора, но не содержание самого дела, уточняет эксперт по международному праву, который преподает и занимается исследованиями в Боннском университете.

Насколько часто государства вступают в дела в качестве третьей стороны?

В последние два-три года государства стали чаще вступать в разбирательства в Международном суде ООН как третья сторона, говорит Тальмон. В двух других делах, связанных с Конвенцией о предупреждении геноцида, - "Украина против России" и "Гамбия против Мьянмы", - к разбирательствам присоединились и другие страны, в том числе Германия.

На данный момент Бангладеш и Иордания также объявили о своем намерении присоединиться к разбирательству по иску "ЮАР против Израиля", поддерживая истца, продолжает Тальмон. Он ожидает, что в течение всего этого процесса будет подано более 30 заявлений о вступлении в него в качестве третьей стороны - большинство из них в поддержку ЮАР.

Смотрите также: