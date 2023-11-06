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ЮАР отзывает дипломатов из Израиля из-за обстрелов Газы

Ольга Лебедева
6 ноября 2023 г.

В Претории выразили обеспокоенность из-за жертв среди мирных жителей сектора Газа. Израиль занимается коллективным наказанием, заявила глава МИД ЮАР. Ранее послов из Израиля отозвали Турция и латиноамериканские страны.

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Глава МИД ЮАР Наледи Пандор
Глава МИД ЮАР Наледи ПандорФото: Alexander Shcherbak/TASS/imago images

На фоне военной операции Израиля в секторе Газа власти ЮАР хотят отозвать своих дипломатов из этой страны. "Мы… чрезвычайно обеспокоены продолжающимися убийствами детей и безвинных мирных жителей на палестинских территориях и считаем, что реакция Израиля является коллективным наказанием", - заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в Претории в понедельник, 6 ноября.

Она пояснила, что отзыв дипломатов является "обычной практикой" в ситуации, когда какой-либо стране наносится большой вред и это вызывает большое беспокойство. По словам Пандор, власти ЮАР обсудят, насколько возможно поддерживать дипломатические отношения с Израилем в долгосрочной перспективе.

Послов из Израиля отозвали Турция и несколько стран Латинской Америки

Ранее об аналогичном шаге объявили власти Турции. Анкара Турция отзывает своего посла из Израиля для "консультаций", но при этом не намерена разрывать дипломатические связи с Израилем, сообщила 4 ноября пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На фоне продолжающейся военной операции Израиля против террористической группировки ХАМАС Эрдоган также заявил о невозможности Анкары поддерживать дальнейший контакт с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем говорить. Мы его перечеркнули", - указал он.

Кроме того, несколько дней назад своих послов из Израиля "для консультаций" отозвали Иордания и ряд латиноамериканских стран - Боливия, Чили, Колумбия и Гондурас. При этом власти Боливии разорвали дипломатические отношения с Израилем. 

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 10 тысяч человек, в том числе многие тысячи детей и женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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