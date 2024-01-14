Намибия критикует поддержку Германией Израиля

Намибия подвергла критике заявление правительства ФРГ о намерении выступить в защиту Израиля в Международном суде ООН в Гааге. В сообщении, опубликованном 13 января в соцсети X, Германия обвиняется в "неспособности извлечь уроки из своей ужасной истории". Президент этой африканской страны Хаге Гейнгоб выразил глубокую обеспокоенность "шокирующим" решением Берлина поддержать Израиль.

Военные действия Израиля против террористической организации ХАМАС называются в пресс-релизе "попыткой геноцида со стороны расистского израильского государства в отношении невинных гражданских лиц в Газе".

Намибия напомнила Берлину о его вине за первый геноцид XX века

Канцелярия президента в Виндхуке напомнила о колониальных преступлениях, совершенных на территории Намибии под властью Германии, и о том, что на Берлине лежит вина за первый геноцид XX века в тогдашней германской колонии Юго-Западной Африке, когда были бесчеловечно и жестоко убиты десятки тысяч намибийцев. Эти деяния до сих пор не полностью искуплены, говорится в сообщении и подчеркивается, что Германия поддерживает "эквивалент Холокоста и геноцида" в секторе Газа.

Президент Гейнгоб призвал Берлин отказаться от своего намерения выступить в поддержку Израиля.

Иск против Израиля в Международный суд ООН подали в конце 2023 года власти соседней с Намибией Южно-Африканской Республики. В нем они требовали принять временное постановление, которое обяжет израильские власти немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. При этом ЮАР сослалась на возможные нарушения Израилем Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Президент ЮАР Сирил Рамапоса указал, что обращение в суд ООН является принципиальной позицией его страны.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Как пишет Reuters, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в результате израильских бомбардировок на юге Ливана погибли более 130 боевиков "Хезболлах", еще 19 были убиты в Сирии.

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