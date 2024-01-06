  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

В ЕС призвали избежать втягивания Ливана в войну с Израилем

Александр Дельфинов
6 января 2024 г.

Необходимо избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил верховный дипломат ЕС во время визита в Бейрут. Затем Жозеп Боррель отправится в Саудовскую Аравию.

https://p.dw.com/p/4avhk
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп БоррельФото: Frederic Sierakowski/European Union

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не допустить втягивания Ливана в конфликт на Ближнем Востоке, что может стать следствием войны, которую ведет Израиль против террористической группировки ХАМАС. Об этом Боррель заявил в субботу, 6 января, во время визита в Бейрут.

По словам дипломата, "сейчас крайне важно не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Абсолютно необходимо не допустить втягивания Ливана в региональный конфликт". Свое заявление Боррель сделал на фоне усилившихся приграничных конфликтов с участием израильской армии и радикального ливанского шиитского движения "Хезболлах".

"Мы с растущей тревогой наблюдаем интенсификацию перестрелок на "голубой линии", - подчеркнул Боррель, обратившись к Израилю с предостережением, что никто не выиграет от регионального конфликта. Так называемая "голубая линия" - это фактическая граница между Ливаном и Израилем, установленная после отвода израильских войск с территории Ливана в 2000 году.

"Сектор Газа должен стать частью палестинского государства"

Боррель также затронул тему возможного создания палестинского государства, подчеркнув, что сектор Газа в будущем должен стать его частью. "Мы не пожалеем усилий, чтобы в конце концов решение ситуации с созданием двух государств воплотилось в реальность", - заявил верховный дипломат ЕС.

Он также анонсировал намеченный на 7 января визит в Саудовскую Аравию, где проведет переговоры об урегулировании ситуации в регионе.

Движение "Хезболлах" обстреляло военную базу в Израиле

Ранее, 5 января, шиитское движение "Хезболлах" заявило об обстреле военной базы около населенного пункта Мерон на севере Израиля в качестве реакции на убийство одного из лидеров ХАМАС в Бейруте. Израиль в ответ на атаку обстрелял ряд объектов "Хезболлах".

Обстрелы участились после убийства одного из лидеров ХАМА Салех аль-Арури беспилотником в Бейруте. Аль-Арури был вторым человеком в иерархической структуре ХАМАС. Израиль считал его вдохновителем ряда терактов на Западном берегу реки Иордан и ответственным за деятельность военного подразделения ХАМАС в регионе.

Смотрите также:

Нападение на деревню Карават Бани Хасан

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Родные и близкие ждут возвращения заложников из Газы

Родные и близкие ждут возвращения заложников из Газы

Семьи в Израиле все еще остаются в неведении по поводу судьбы своих близких, взятых в заложники. До сих пор среди освобожденных были только женщины и дети. У семей, где в плену боевиков оказались мужчины, надежды мало. Репортаж DW о матери, которая нашла поддержку там, где не ожидала.
Конфликты25 декабря 2023 г.04:08 мин.
external

Рождество в Вифлееме - пустая церковь и отсутствие паломников

Рождество в Вифлееме - пустая церковь и отсутствие паломников

В Вифлееме, где, как считается, родился Иисус Христос, в рождественские дни, как правило, очень много людей. Паломники приезжают сюда со всего мира. Но не в этом году. Из-за войны Израиля против террористов ХАМАС туристы не едут и на Западный берег реки Иордан. Блокада региона Израилем была усилена. В опустевшем и не праздничном Вифлееме побывала съемочная группа DW.
Религия23 декабря 2023 г.02:32 мин.
Сторонник "Хезболлах" несет флаг группировки, январь 2020 года

Что нужно знать о ливанской шиитской группировке "Хезболлах"

Что нужно знать о ливанской шиитской группировке "Хезболлах"

Глубоко укоренившаяся в ливанском обществе исламистская группировка имеет как политическое, так и военное крыло. Бойцы "Хезболлах" участвовали в конфликтах в Сирии, Ираке, Йемене и с Израилем.
Политика25 октября 2023 г.
Показать еще