В ЕС призвали избежать втягивания Ливана в войну с Израилем

Необходимо избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил верховный дипломат ЕС во время визита в Бейрут. Затем Жозеп Боррель отправится в Саудовскую Аравию.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не допустить втягивания Ливана в конфликт на Ближнем Востоке, что может стать следствием войны, которую ведет Израиль против террористической группировки ХАМАС. Об этом Боррель заявил в субботу, 6 января, во время визита в Бейрут.

По словам дипломата, "сейчас крайне важно не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Абсолютно необходимо не допустить втягивания Ливана в региональный конфликт". Свое заявление Боррель сделал на фоне усилившихся приграничных конфликтов с участием израильской армии и радикального ливанского шиитского движения "Хезболлах".

"Мы с растущей тревогой наблюдаем интенсификацию перестрелок на "голубой линии", - подчеркнул Боррель, обратившись к Израилю с предостережением, что никто не выиграет от регионального конфликта. Так называемая "голубая линия" - это фактическая граница между Ливаном и Израилем, установленная после отвода израильских войск с территории Ливана в 2000 году.

"Сектор Газа должен стать частью палестинского государства"

Боррель также затронул тему возможного создания палестинского государства, подчеркнув, что сектор Газа в будущем должен стать его частью. "Мы не пожалеем усилий, чтобы в конце концов решение ситуации с созданием двух государств воплотилось в реальность", - заявил верховный дипломат ЕС.

Он также анонсировал намеченный на 7 января визит в Саудовскую Аравию, где проведет переговоры об урегулировании ситуации в регионе.

Движение "Хезболлах" обстреляло военную базу в Израиле

Ранее, 5 января, шиитское движение "Хезболлах" заявило об обстреле военной базы около населенного пункта Мерон на севере Израиля в качестве реакции на убийство одного из лидеров ХАМАС в Бейруте. Израиль в ответ на атаку обстрелял ряд объектов "Хезболлах".

Обстрелы участились после убийства одного из лидеров ХАМА Салех аль-Арури беспилотником в Бейруте. Аль-Арури был вторым человеком в иерархической структуре ХАМАС. Израиль считал его вдохновителем ряда терактов на Западном берегу реки Иордан и ответственным за деятельность военного подразделения ХАМАС в регионе.

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