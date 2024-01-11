Израиль отвергает обвинения в геноциде в секторе Газа

В ходе операции против террористов ХАМАС в секторе Газа Израиль делает все возможное для защиты гражданского населения, заявил Нетаньяху перед началом процесса по иску ЮАР в суде ООН.

Израиль не намерен ни долгосрочно оккупировать сектор Газа, ни изгонять оттуда гражданское население, заявил перед началом разбирательства в Международном суде ООН в Гааге, которое откроется в четверг, 11 января, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Израиль борется против террористов ХАМАС, а не против палестинского населения, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом", - подчеркнул Нетаньяху накануне вечером.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) делает все возможное, чтобы сократить до минимума вред гражданскому населению сектора Газа, в то время как ХАМАС делает все, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита. В частности, израильские военные постоянно предупреждают гражданское население о необходимости покинуть зоны боевых действий.

"Наша цель - устранить террористов ХАМАС в секторе Газа и освободить наших заложников. Когда это будет достигнуто, сектор Газа будет демилитаризован и освобожден от радикалов", - добавил израильский премьер. По его словам, это будет означать лучшее будущее для израильтян и палестинцев.

ЮАР обратилась с иском в суд ООН

Иск против Израиля подали в Международный суд ООН в конце 2023 года власти ЮАР, требуя принять временное постановление, которое обяжет израильские власти немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. При этом ЮАР сослалась на возможные нарушения Израилем Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Президент ЮАР Сирил Рамапоса указал, что обращение в суд ООН является принципиальной позицией его страны.

В ноябре ЮАР вслед за Турцией и латиноамериканскими странами отозвала своих дипломатов из Израиля. "Мы… чрезвычайно обеспокоены продолжающимися убийствами детей и безвинных мирных жителей на палестинских территориях и считаем, что реакция Израиля является коллективным наказанием", - заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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