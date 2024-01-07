Госсекретарь США - за возвращение гражданских в сектор Газа
Мирные жители сектора Газа должны иметь возможность вернуться в свои дома, как только для этого возникнут подходящие условия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в столице Катара Дохе в воскресенье, 7 января. Недопустимо давить на гражданское население этого региона с требованием покинуть его, добавил дипломат.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась, заявил глава американского внешнеполитического ведомства ранее в этот же день, посещая Иорданию. Блинкен намерен в ходе скорого визита в Израиль указать официальным лицам этой страны на необходимость делать больше для предотвращения жертв среди гражданского населения в секторе Газа.
В то же время глава Госдепартамента США выразил озабоченность "глубокой напряженностью" в регионе. Ближневосточный конфликт может "образовать метастазы" и вызвать "еще большую нестабильность и еще большие страдания", предупредил Блинкен.
Западные дипломаты на Ближнем Востоке
Госсекретарь США в рамках турне по странам Ближнего Востока посетит также Западный берег реки Иордан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. Поездка американского дипломата проходит на фоне усилий стран Запада избежать эскалации конфликта.
В эти же дни в регионе находятся министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава МИД ФРГ ранее призвала Израиль к защите мирных граждан сектора Газа.
Нападение ХАМАС на Израиль
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 22 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.
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