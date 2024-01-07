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Госсекретарь США - за возвращение гражданских в сектор Газа

Павел Мыльников
7 января 2024 г.

Нельзя давить на гражданское население сектора Газа с требованием покинуть его, заявил Энтони Блинкен. Госсекретарь США намерен указать Израилю на необходимость лучше защищать мирных жителей сектора.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Энтони БлинкенФото: Evelyn Hockstein/Pool via AP/picture alliance

Мирные жители сектора Газа должны иметь возможность вернуться в свои дома, как только для этого возникнут подходящие условия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в столице Катара Дохе в воскресенье, 7 января. Недопустимо давить на гражданское население этого региона с требованием покинуть его, добавил дипломат.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась, заявил глава американского внешнеполитического ведомства ранее в этот же день, посещая Иорданию. Блинкен намерен в ходе скорого визита в Израиль указать официальным лицам этой страны на необходимость делать больше для предотвращения жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

В то же время глава Госдепартамента США выразил озабоченность "глубокой напряженностью" в регионе. Ближневосточный конфликт может "образовать метастазы" и вызвать "еще большую нестабильность и еще большие страдания", предупредил Блинкен.

Западные дипломаты на Ближнем Востоке

Госсекретарь США в рамках турне по странам Ближнего Востока посетит также Западный берег реки Иордан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. Поездка американского дипломата проходит на фоне усилий стран Запада избежать эскалации конфликта.

В эти же дни в  регионе находятся министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава МИД ФРГ ранее призвала Израиль к защите мирных граждан сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 22 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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