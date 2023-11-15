Где нам жить? Палестинцы вынуждены бежать не только из Газы

"Прошедшие недели были очень тяжелыми", - говорит Халима Халил Абу Айд. Она - мать двух маленьких дочерей и живет в деревне Кирбет Сусия, что на холмах южнее Хеврона, на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. Женщина рассказывает, что месяц назад еврейские поселенцы ворвались в ее дом, когда семья спала, избили ее мужа и поставили ультиматум: "Вы должны покинуть это место. Если вы не уйдете, мы вас застрелим. И вы должны разрушить ваш дом".

Западный берег реки Иордан - вместе с Восточным Иерусалимом, позже аннексированным, и сектором Газа - является частью палестинских территорий, которые с 1967 года оккупированы Израилем в результате Шестидневной войны. Формальное управление Западным берегом реки Иордан осуществляет Палестинская национальная автономия (ПНА). Строительство израильских поселений на оккупированных палестинских территориях является нарушением международного права, однако Израиль этого не признает. Палестинцы хотят создать на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа свое государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Израильские поселения препятствуют этому, потому что разделяют палестинские территории и делают невозможным создание единого целостного государства.

Что изменилось после начала войны Израиля с ХАМАС

С начала войны Израиля против боевиков ХАМАС в секторе Газа, рассказывает Халима Абу Айд, еврейские поселенцы усилили давление на жителей Кирбет Сусии. "Они грабят, разрушают, терроризируют нас. В последний раз они напали на моего мужа и его шурина. Одну из моих дочерей рвало от страха, когда они ворвались", - рассказывает 29-летняя женщина.

Палестинская крестьянка Халима Абу Айд Фото: Tania Kraemer/DW

Деревня, в которой живет Халима, на протяжении многих месяцев подвергается атакам со стороны жителей израильских поселений по соседству. Но после нападения на Израиль движения ХАМАС, признанного в ЕС, США, Германии и большинстве стран Запада террористическим, насилие со стороны еврейских поселенцев и изгнание палестинцев с оккупированных Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан значительно возросло, сообщают в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

В результате нападения 7 октября боевиков ХАМАС на Израиль погибли около 1200 израильтян. Около 240 человек были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа. В ответ Израиль наносил по Газе удары с воздуха , а затем начал наземную операцию в секторе Газа. В результате чего, по данным ХАМАС, погибли более 11 000 палестинцев. С территории сектора Газа ХАМАС по-прежнему запускает ракеты в направлении Израиля.

Ситуация на западном берегу реки Иордан

Война между Израилем и ХАМАС в секторе Газа отражается и на палестинцах, живущих на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. Согласно OCHA, с начала войны израильскими спецслужбами там были убиты 168 палестинцев. Еще восьмерых палестинцев убили еврейские поселенцы. Трое израильтян умерли от рук палестинцев.

По данным ООН, 16 бедуинских и крестьянских хозяйств, в которых жили 1150 человек, были изгнаны с оккупированных Израилем палестинских территорий, их заставили разрушить жилища и постройки, в которых содержался скот. Некоторые должны были оставить и все свое имущество. Правозащитники документируют множество таких случаев, как в деревне Кирбет Сусия, когда вооруженные еврейские поселенцы врывались в палестинские деревни и угрожали их жителям, требуя, чтобы те покинули свои дома.

Большинство жителей деревни занимаются сельским хозяйством Фото: Tania Kraemer/DW

В Кирбет Сусия живет несколько палестинских семей, их жилье расположено на холмах. Большая часть жителей этой деревни занимается сельским хозяйством, пасет овец. Это является и основным источником дохода. Дом Абу Айд - это одноэтажная постройка, рядом с ней палатки и хлев для овец. В день когда DW побывала у нее в гостях, здесь все выглядело мирно. Рыжая кошка грелась под полуденным солнцем, бегали куры. Тем не менее будто черная туча на безоблачном небе над домом женщины, по ее словам, нависла опасность со стороны еврейских поселенцев: "Куда мы должны уйти? Чего они от нас хотят? Они только хотят отнять у нас наши дома; мы знаем это из прошлого. Куда же нам идти? Это наш дом, мы не можем его покинуть", - говорит DW Абу Айд.

Подъезды к деревне разрушены

Жители деревни Кирбет Сусия вынуждены перелезать через стены и земляные валы, потому что все подъезды к этому населенному пункту заблокированы. "16 октября пришли поселенцы в военной форме и солдаты, приехал бульдозер, которым управлял наш знакомый поселенец", - говорит Нассер Наваджах, активист израильской правозащитной группы B'Tselem, который тоже живет в этой деревне. "Они заблокировали все дороги в деревню и повредили две цистерны с водой", - рассказал активист.

Нассер Наваджах Фото: Tania Kraemer/DW

Некоторые из местных жителей сейчас зависят от присутствия израильских активистов, которые круглосуточно охраняют палестинскую деревню. Но и они подвергаются нападению и пренебрежительному отношению со стороны еврейских поселенцев, многие из которых в военной форме. Иегуда Шаул - израильский активист и соучредитель израильской НПО Breaking the Silence. Сейчас он работает в организации Ofek и проводит большую часть своего времени на холмах южнее Хеврона, чтобы помогать деревенским жителям.

"На протяжении многих лет военные не нападали, чтобы защитить палестинцев", - говорит Шаул в беседе с DW, "но с 7 октября, когда началась война, они создают в израильских поселениях боевые группы из местных жителей-резервистов и сейчас те носят униформу и ходят с оружием". У палестинцев же ничего нет, чтобы защитить себя.

В израильской армии (ЦАХАЛ) официально заявили, что "их задача состоит в том, чтобы обеспечить безопасность всех жителей этой области и принимать меры для того, чтобы предотвратить теракты и другие действия, которые угрожают жителям Израиля. В случаях нарушения израильтянами закона за расследование отвечает, в первую очередь, израильская полиция".

ЦАХАЛ также заявил, что солдаты в этой местности сталкиваются со случаями насилия по отношению к палестинцам и их имуществу. "В таких ситуациях солдаты обязаны нападать, чтобы остановить насилие и задержать подозреваемых до приезда полиции". Случаи, когда израильские военные не последовали указаниям ЦАХАЛ, тщательно расследуются и в отношении этих служащих принимаются соответствующие дисциплинарные меры, говорится в заявлении израильской армии.

Случаи насилия в отношении палестинцев растут

Согласно данным OCHA, с 7 октября в отношении палестинцев еврейскими поселенцами было совершено более 240 нападений. ООН подтверждает и рост числа случаев применения насилия, говоря примерно о семи атаках в день. Это привело к тому, что жители всех населенных пунктов, особенно в зоне С, которая составляет около 60 процентов оккупированных Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан, изгнаны. Зона С в 1995 году была создана в рамках Соглашений в Осло и должна была быть поэтапно передана под управление Палестинской национальной автономии. Но и сейчас она находится под полным контролем и управлением израильских спецслужб.

Единственным источником дохода для палестинских пастухов являются их овцы Фото: Tania Kraemer/DW

Во время короткого посещения оккупированных территорий Западного берега реки Иордан глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предостерегла от того, чтобы регион был ввергнут в пучину насилия. Президент США Джо Байден также осудил нападения на палестинцев на Западном берегу реки Иордан и потребовал немедленного прекращения актов насилия со стороны еврейских поселенцев. Израильский активист Шаул призывает к тому, чтобы международное сообщество нашло политическое решение для урегулирования конфликта. "Палестинское государство не может быть создано из 165 изолированных друг от друга анклавов, в окружении израильских поселений зоны С, в которой доминируют еврейские поселенцы, - говорит он. - Без включения в него сектора Газа невозможно решение израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств".

Многим палестинцам помощь больше не нужна. Один из них - Салах Авад, пастух из соседней деревни. Он покинул свой дом 15 октября из-за повторяющихся угроз со стороны еврейских поселенцев. "Они приходили каждую пятницу и субботу, все крушили, угрожали нам. С меня достаточно, я решил уйти", - рассказывает он. Авад уже несколько раз переезжал с места на место из-за постоянных угроз. На своем новом месте жительства без пастбища для своих овец и коз он задается вопросом, что делать дальше. "Я пастух, - говорит он. - Без моих овец я никто? Что я должен делать?" Молодой человек не надеется на чью-то помощь: "Никто не позаботится о нас", - вздыхает он.

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