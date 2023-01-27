Израильские военные перехватили ракеты из сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на пятницу, 27 января, по территории страны из сектора Газа было выпущено две ракеты. Они были перехвачены системами противовоздушной обороны израильской армии. В ответ на эту атаку бомбардировщики ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа и уничтожили подземный объект ХАМАСа по производству ракет. "Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа, и именно она заплатит за нарушение безопасности государства Израиль", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Новое обострение израильско-палестинского конфликта произошло в четверг после гибели десяти палестинцев. Девять из них погибли в результате перестрелки с израильскими военными в городе Дженине (Западный берег реки Иордан). Еще один палестинец был застрелен после нападения на израильских военных недалеко от Иерусалима.

Ожесточенные столкновения в лагере беженцев Дженин

Армия обороны Израиля заявила, что операция в Дженине должна была помешать "террористической ячейке, которая занималась непосредственной подготовкой нападений на гражданское население и силы безопасности". Израильские военные вошли в лагерь беженцев в Дженине и попытались задержать предполагаемых террористов. В результате в лагере произошли ожесточенные столкновения, приведшие, по данным информационного агентства WAFA, к гибели девяти палестинцев. Около 20 человек получили ранения.

После перестрелки в Дженине руководство Палестинской автономии объявило в четверг о прекращении координации в сфере безопасности с Израилем. Палестинские организации "Исламский джихад", и ХАМАС заявили о намерении осуществить акции возмездия.

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