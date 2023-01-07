  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Новый премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: Atef Safadi/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаИзраиль

Израиль вводит санкции против Палестинской автономии

Сергей Ромашенко
45 мин. назад

Недовольство нового правительства Израиля вызвала принятая по инициативе палестинцев резолюция Генассамблеи ООН. Она призывает Международный суд расследовать израильскую оккупацию палестинских территорий.

https://p.dw.com/p/4Lqdw

Новое ультраправое правительство Израиля объявило о введении санкций против Палестинской национальной автономии. Данный шаг является реакцией на "решение Палестинской автономии вести политическую и правовую войну против государства Израиль", - заявил Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вечером в пятницу, 6 января, в связи с принятием на прошлой неделе по инициативе палестинцев резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к Международному суду расследовать израильскую оккупацию палестинских территорий.

Санкции, одобренные на первом заседании кабинета безопасности Израиля, в числе прочего, предусматривают отказ от перечисления Палестинской автономии 37 млн евро и использование этих средств для выплаты компенсаций семьям жертв палестинских нападений.

Палестинская администрация, комментируя решение о санкциях, подчеркнула, что эти меры "не заставят наш народ отказаться от продолжения борьбы за политические, дипломатические и правовые меры, призванные обеспечить защиту нашему народу и положить конец безнаказанности Израиля". Правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС осудило "штрафные меры", принятые Израилем, и призвало палестинские власти не поддаваться нажиму израильского правительства.

Резолюция Генассамблеи ООН

31 декабря Генеральная ассамблея ООН по инициативе палестинцев приняла резолюцию с призывом к Международному суду дать правовую оценку "продолжающемуся нарушению права палестинского народа на самоопределение" и, в частности, мерам Израиля, направленным "на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима".

Документ также призывает Израиль прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных территориях. Принятая Генассамблеей ООН резолюция, однако, не имеет юридически обязывающей силы.

Смотрите также:

ХАМАС против Израиля: в чем цель исламских радикалов из Газы

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Байден и Израиль: грядет конфликт из-за смены курса США по Ближнему Востоку и еврейским поселениям?

Байден и Израиль: грядет конфликт из-за смены курса США по Ближнему Востоку и еврейским поселениям?

Вашингтон меняет политику по отношению к Ближнему Востоку, включая и израильско-палестинский конфликт. Готов ли Израиль к тому, что Байден займет жесткую позицию? На вопросы DW ответил израильский министр Цахи Ханегби.
Политика18 марта 2021 г.26:01 мин.
external

Израиль - новый дом для беженцев из Украины (25.03.2022)

Израиль - новый дом для беженцев из Украины (25.03.2022)

В Израиле действует закон "о возвращении" для всех, кто еврей или имеет еврейских родственников. Благодаря этому закону десятки тысяч украинцев теперь могут обрести новую родину.
Политика25 марта 2022 г.02:28 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танк Leopard 2 во время учений в Германии, фото из архива

Финляндия готова передать Украине боевые танки Leopard 2

Конфликты16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

ПТУ в Макеевке, где размещалсь российские военнослужащие, после удара ВСУ

Число занижено: в Самаре выясняют имена погибших в Макеевке

Число занижено: в Самаре выясняют имена погибших в Макеевке

Конфликты18 ч. назад
Акция Кати Селенкиной в московском метро

Российский режиссер: Во время войны нет желания снимать кино

Российский режиссер: Во время войны нет желания снимать кино

Культура19 ч. назад
Карикатура DW: "Дмитрий Медведев" в костюме клоуна машет палочкой на фоне десятков розовых свиней.

Дмитрий Медведев на арене политического цирка РФ

Дмитрий Медведев на арене политического цирка РФ

Политика19 ч. назад
Белорусские рубли

Как рост налогов скажется на малом бизнесе в Беларуси?

Как рост налогов скажется на малом бизнесе в Беларуси?

Экономика и бизнес21 ч. назад
Разрушенное от удара ВСУ здание в Макеевке, в котором располагались российский военные

Почему военкорам в России позволено критиковать Путина

Почему военкорам в России позволено критиковать Путина

Политика21 ч. назад
На въезде в Бахмут, декабрь 2022 года

Бахмут: 60 процентов города в руинах

Бахмут: 60 процентов города в руинах

Конфликты21 ч. назад
На главную страницу