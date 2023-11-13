Бербок вновь призвала Израиль к гуманитарным паузам в Газе

Важно не только смягчить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, но и устранить постоянную угрозу со стороны ХАМАС, чтобы обеспечить мир и безопасность в Израиле, заявила глава МИД ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в очередной раз призвала власти Израиля к гуманитарным паузам в военных действиях против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Для спасения человеческих жизней важно делать "то, что сейчас возможно, и это гуманитарные паузы", - заявила она в понедельник, 13 ноября, в Брюсселе, перед встречей с коллегами из остальных 26 стран ЕС.

По словам Бербок, за временное прекращение огня ради эвакуации мирных жителей выступает не только Германия, но и весь ЕС. Крайне важно приложить усилия для смягчения катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также устранить постоянную угрозу Израилю со стороны ХАМАС, чтобы обеспечить израильтянам возможность жить в безопасности и мире, подчеркнула она.

По словам Бербок, в минувшие выходные совершившей поездку в Израиль, она понимает призывы Франции и ООН к немедленному прекращению огня в секторе Газа. "Но этих импульсов недостаточно, чтобы помощь людям, чтобы действительно гарантировать безопасность и мир", - отметила она.

ЕС призвал к максимальной сдержанности ради защиты жизней мирных жителей

В свою очередь комиссар ЕС по по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич указал, что паузы в боевых действиях израильской армии должны быть "значительными" и позволять сотрудникам гуманитарных организаций выполнять свою работу в безопасных условиях. "Пока это не так", - заявил он. В особенности, по словам Ленарчича, в секторе Газа необходимо топливо для продолжения работы больниц.

В опубликованном накануне вечером заявлении ЕС обвинил ХАМАС в использовании больниц и гражданского населения сектора Газа в качестве "живого щита". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени стран Евросоюза призвал также Израиль к "максимально возможной сдержанности" ради защиты жизней мирных жителей и установлению гумнитарных пауз для помощи населению региона. При этом ХАМАС должен немедленно и без всяких условий освободить всех заложников. Одновременно Боррель подчеркнул, что ЕС признает право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг требования о более длительном прекращении огня со стороны Израиля и выступил за гуманитарные паузы, чтобы помощь могла дойти до сектора Газа, а иностранные граждане могли покинуть страну. "Я не считаю правильным требование немедленного прекращения огня или длительной паузы, - подчеркнул он 12 ноября. - Ведь это означает, что Израиль должен позволить ХАМАС восстановиться".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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