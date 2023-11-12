Канцлер ФРГ не считает верным долгое прекращение огня в Газе

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг требование арабских и мусульманских государств о более длительном прекращении огня со стороны Израиля и выступил за гуманитарные паузы, чтобы помощь могла дойти до сектора Газа, а иностранные граждане могли покинуть страну. Об этом глава правительства ФРГ заявил на мероприятии, организованном газетой Heilbronner Stimme, в воскресенье, 12 ноября.

"Я не считаю правильным требование немедленного прекращения огня или длительной паузы, - подчеркнул Шольц. - Ведь это означает, что Израиль должен позволить ХАМАС восстановиться". Требование арабских государств не совпадает с мнением правительства Германии, которое выступает на стороне Израиля, ведущего военную операцию против боевиков ХАМАС.

Канцлер ФРГ предполагает, что эти действия соответствуют нормам международного права. В то же время израильское правительство должно обеспечить отсутствие нападений еврейских поселенцев на палестинское население на Западном берегу реки Иордан, считает Шольц.

Нетаньяху намекнул на пути достижения соглашения об освобождении заложников

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу NBC намекнул на возможность достижения соглашения об освобождении заложников, похищенных ХАМАС. Отвечая 12 ноября на вопрос журналиста о возможности соглашения об освобождении женщин, детей и стариков, Нетаньяху сказал: "Возможно". Он добавил: "Чем меньше я говорю на эту тему, тем больше увеличиваю шансы того, что это станет реальностью".

Израильский премьер отметил, что переговоры о возможном освобождении заложников продвигаются благодаря военному давлению на радикальное исламское движение ХАМАС в секторе Газа. До начала израильской наземной операции в секторе Газа переговоры вообще не продвигались, сказал Нетаньяху в эфире NBC. "Но как только мы начали наземную операцию, ситуация начала меняться", - подчеркнул он.

Reuters: ХАМАС приостановил переговоры о заложниках

Между тем в ХАМАС в этот же день заявили, что приостанавливают переговоры об освобождении заложников из-за действий Израиля в отношении больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Об этом сообщил агентству Reuters палестинский чиновник, осведомленный о ходе переговоров о заложниках.

Медицинское учреждение подверглось интенсивному обстрелу во время продвижения израильских войск, указывает Reuters. Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больницы в качестве прикрытия для командного центра, не предоставляя при этом прямых доказательств. ХАМАС эти обвинения отвергает.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что потеряла связь с персоналом больницы Аль-Шифа. Региональное бюро организации предполагает, что ее сотрудники присоединились к десяткам тысяч беженцев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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