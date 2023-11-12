В Израиле тысячи людей призвали к освобождению заложников

Акции с требованием вернуть домой заложников, удерживаемых террористами ХАМАС в секторе Газа, прошил в Тель-Авиве и других городах Израиля. В Хайфе демонстранты требовали отставки Нетаньяху.

В Тель-Авиве и других израильских городах в субботу, 11 ноября, тысячи человек вышли на улицы с требованием освободить 239 заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа.

Израильское онлайн-издание Haaretz приводит слова Ноама Пери - сына одного из похищенных террористами 7 октября израильтян: "Многих убитых, друзей, с которыми я вырос, мы не можем вернуть. Но заложники живы, и нам нельзя сдаваться, пока они не вернутся".

В Тель-Авиве участники демонстрации собрались в центре города, у Музея изобразительных искусств. На щитах с плакатами, которые они держали в руках, были такие лозунги, как "Израильтяне за то, чтобы оружие замолчало", "В войне не бывает победителей" и "Военного решения не существует".

Акция за освобождение заложников ХАМАС, Тель-Авив Фото: Ilan Rosenberg/REUTERS

Аналогичные выступления состоялись также в Иерусалиме, Кесарии, Беэр-Шеве, Хайфе, Эйлате. В ходе этих акций вспоминали и жертв кровавого нападения террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября. Как сообщают израильские СМИ, участники демонстрации в Хайфе, кроме прочего, призывали к отставке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства, поскольку они не смогли предотвратить эту атаку.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: