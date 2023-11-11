Нетаньяху отказывается вводить режим прекращения огня

Война Израиля против террористической организации ХАМАС продолжается "в полную силу", и у нее одна цель - победить. "Альтернативе победе нет", - заявил премьер Израиля в телеобращении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался последовать международным призывам о прекращении огня в войне, которую его государство ведет против напавшей на него террористической организации ХАМАС. Война Израиля против ХАМАС продолжается "в полную силу", и у нее одна цель - победить. "Альтернативе победе нет", - заявил премьер Израиля, выступая по телевидению в субботу, 11 ноября.

По словам израильского лидера, прекращение огня будет возможным лишь в случае освобождения террористами ХАМАС всех 239 заложников, удерживаемых ими сейчас в секторе Газа.

Нетаньяху о демилитаризации сектора Газа

Нетаньяху добавил также, что после завершения войны, начавшейся около шести недель назад, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, необходимо будет провести демилитаризацию сектора Газа. Контроль за безопасностью на этой территории при этом будет осуществлять Израиль, добавил он. Отвечая на вопрос о том, что он понимает под словами "контроль за безопасностью", Биньямин Нетаньяху уточнил, что у вооруженных сил Израиля должна быть возможность свободно заходить в сектор Газа, чтобы преследовать там боевиков.

Между тем израильский лидер отверг возможность передачи на определенной стадии контроля над сектором Газа палестинской администрации, которая сейчас управляет автономными областями на Западном берегу реки Иордан. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США выступают против повторной оккупации Израилем сектора Газа и предлагают формирование единого палестинского правительства как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан, что должно стать шагом на пути к созданию палестинского государства.

Бои ЦАХАЛ с ХАМАС в районе больниц на севере сектора Газа

Давление на Израиль растет в связи с идущими в последние дни боями ВС страны с террористами ХАМАС на севере сектора Газа, в районе крупнейшей больницы Газы - Аль-Шифа и других больниц, и поступающих на этом фоне сообщений о перебоях со снабжением их электроэнергией и другими ресурсами, ведущими к смертям пациентов, в том числе детей.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), именно вблизи больниц и в подземных туннелях под ними находятся командные посты ХАМАС, а мирных жителей террористы из этой организации используют в качестве "живого щита". Медицинский персонал больницы Аль-Шифа опровергает подобные заявления и обвиняет Израиль в атаках, жертвами которых становятся мирные жители.

Вечером 11 ноября ЦАХАЛ обнародовала заявление о том, что информация о нанесении Армией обороны Израиля ударов по больницам в секторе Газа является "ложной".

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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