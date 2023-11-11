  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

Нетаньяху отказывается вводить режим прекращения огня

Александра Иванова
11 ноября 2023 г.

Война Израиля против террористической организации ХАМАС продолжается "в полную силу", и у нее одна цель - победить. "Альтернативе победе нет", - заявил премьер Израиля в телеобращении.

https://p.dw.com/p/4Yi3w
Палестинцы перебираются в южную часть сектора Газа
Палестинцы перебираются в южную часть сектора ГазаФото: Fatima Shbair/AP Photo/picture alliance

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался последовать международным призывам о прекращении огня в войне, которую его государство ведет против напавшей на него террористической организации ХАМАС. Война Израиля против ХАМАС продолжается "в полную силу", и у нее одна цель - победить. "Альтернативе победе нет", - заявил премьер Израиля, выступая по телевидению в субботу, 11 ноября.

По словам израильского лидера, прекращение огня будет возможным лишь в случае освобождения террористами ХАМАС всех 239 заложников, удерживаемых ими сейчас в секторе Газа.

Нетаньяху о демилитаризации сектора Газа

Нетаньяху добавил также, что после завершения войны, начавшейся около шести недель назад, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, необходимо будет провести демилитаризацию сектора Газа. Контроль за безопасностью на этой территории при этом будет осуществлять Израиль, добавил он. Отвечая на вопрос о том, что он понимает под словами "контроль за безопасностью", Биньямин Нетаньяху уточнил, что у вооруженных сил Израиля должна быть возможность свободно заходить в сектор Газа, чтобы преследовать там боевиков.

Между тем израильский лидер отверг возможность передачи на определенной стадии контроля над сектором Газа палестинской администрации, которая сейчас управляет автономными областями на Западном берегу реки Иордан. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США выступают против повторной оккупации Израилем сектора Газа и предлагают формирование единого палестинского правительства как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан, что должно стать шагом на пути к созданию палестинского государства.

Бои ЦАХАЛ с ХАМАС в районе больниц на севере сектора Газа

Давление на Израиль растет в связи с идущими в последние дни боями ВС страны с террористами ХАМАС на севере сектора Газа, в районе крупнейшей больницы Газы - Аль-Шифа и других больниц, и поступающих на этом фоне сообщений о перебоях со снабжением их электроэнергией и другими ресурсами, ведущими к смертям пациентов, в том числе детей.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), именно вблизи больниц и в подземных туннелях под ними находятся командные посты ХАМАС, а мирных жителей террористы из этой организации используют в качестве "живого щита". Медицинский персонал больницы Аль-Шифа опровергает подобные заявления и обвиняет Израиль в атаках, жертвами которых становятся мирные жители.

Вечером 11 ноября ЦАХАЛ обнародовала заявление о том, что информация о нанесении Армией обороны Израиля ударов по больницам в секторе Газа является "ложной".

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также:

Макрон просит пощадить детей. DW Новости.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Холм стыда" и трудности в освещения событий в секторе Газа для международных журналистов

"Холм стыда" и трудности в освещения событий в секторе Газа для международных журналистов

С началом ударов Израиля по Газе в ответ на террористическую атаку ХАМАС 7 октября, журналистам стало еще сложнее попасть на территорию сектора. Это затрудняет возможность объективно освещать события. Многие журналисты, которые жили и работали в Газе, погибли из-за последствий израильских обстрелов. Те же, кому никак не попасть в сектор, наблюдают за происходящим с так называемого "Холма стыда".
Конфликты8 ноября 2023 г.01:55 мин.
external

Евреи в Германии опасаются роста насилия из-за антисемитизма и акций против Израиля. Европа в фокусе

Евреи в Германии опасаются роста насилия из-за антисемитизма и акций против Израиля. Европа в фокусе

Эхо террористической атаки боевиков ХАМАС на Израиль отозвалось в ФРГ. Многие евреи в Германии опасаются роста насилия. На пропалестинских демонстрациях в ФРГ доминировали антиизраильские и антисемитские лозунги. Склонные к насилию участники устраивали беспорядки и атаковали полицейских. Поэтому в ФРГ пропалестинские акции были запрещены. Олаф Шольц заявил, что в ФРГ для антисемитизма места нет.
Политика20 октября 2023 г.26:16 мин.