Бербок настаивает на введении гуманитарных пауз в Газе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на переговорах с представителями Катара и Саудовской Аравии вновь указала на необходимость временного прекращения огня в секторе Газа в гуманитарных целях.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Саудовскую Аравию в очередной раз выступила за временное прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта для оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа. По ее словам, во время переговоров с представителями Катара и Саудовской Аравии была достигнута договоренность, что "необходимы гуманитарные паузы, которые позволят также обеспечить доставку гуманитарной помощи", пишет агентство dpa в субботу, 11 ноября, со ссылкой на источники в делегации главы МИД ФРГ.

Участники переговоров также сошлись во мнении, что мир между палестинцами и израильтянами может быть достигнут только при наличии перспективы создания двух государств, добавила Бербок. Кроме того, стороны выразили общее беспокойство угрозой распространения конфликта на Западный берег реки Иордан.

Выступая накануне вечером в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, Анналена Бербок заявила, что в последние дни неоднократно слышала призывы к всеобщему прекращению огня. "Я понимаю этот порыв. Но правда заключается и в том, что каждый, кто сейчас призывает к всеобщему прекращению огня, должен также сказать, что это означает для силы ХАМАС и для судьбы более 200 заложников", - сказала политик, призвав также задуматься, что это означает для безопасности Израиля.

Гуманитарные паузы "срочно" необходимы

Глава МИД Германии в пятницу также отметила, что она и ее зарубежные коллеги настаивают на введении гуманитарных пауз в секторе Газа. "То, что Израиль сейчас делает первый шаг в этом направлении, важно и правильно", - заявила Бербок. "Гуманитарные паузы должны быть введены в срочном порядке, чтобы мы могли наконец доставить значительно больше помощи нуждающимся в Газе", - подчеркнула она.

Утром 11 ноября Бербок провела в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Затем она встретилась с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Из Эр-Рияда Бербок в полдень по местному времени вылетела в Израиль. В Рамаллахе у нее запланирована встреча с премьер-министром Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммедом Штайе. Вечером в Тель-Авиве глава МИД ФРГ должна провести переговоры с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и лидером парламентской оппозиции Яиром Лапидом.

Поездка Бербок на Ближний Восток посвящена обсуждению ситуации с заложниками, похищенными боевиками ХАМАС, гуманитарного положения гражданского населения в секторе Газа и путей к возможному миру на основе решения о создании двух государств.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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