Макрон призвал Израиль "остановить убийство женщин и детей"

"Ответственность за любой ущерб мирным жителям лежит на ХАМАС - ИГ, а не на Израиле", - говорится в заявлении офиса Биньямина Нетаньяху, опубликованном в ответ на высказывания Макрона.

Израиль должен "прекратить убийство женщин и младенцев" в Газе. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британской медиакомпании BBC, опубликованном в субботу, 11 ноября.

По словам Макрона, беседовавшего с журналистами в Елисейском дворце, бомбардировкам сектора Газа "нет оправдания", а прекращение огня пошло бы Израилю на пользу. Франция признает право Израиля защищать себя, "однако мы настойчиво призываем его прекратить эту бомбардировку", указал Макрон, добавив, что "четко осуждает террористические действия ХАМАС".

Конференция по гуманитарной помощи в секторе Газа

9 ноября в Париже прошла международная конференция по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа. Как сказал Эмманюэль Макрон в интервью BBC , все присутствовавшие на этой встрече правительства и организации пришли к выводу, что "нет иного решения, чем сначала объявить перерыв в военных действиях по гуманитарным соображениям, который потом перерастет в режим прекращения огня, который позволит защитить всех мирных жителей, никак не связанных с террористами".

"Де-факто бомбардируются мирные жители - де-факто. Эти младенцы, эти женщины, эти пожилые люди бомбардируются и убиваются. Нет никаких причин и легитимности для этого. Поэтому мы призываем Израиль остановиться", - заявил глава французского государства. При этом Макрон указал, что не его задача судить, было ли нарушено в ходепалестино-израильского конфликта международное право.

Ответ Нетаньяху на призыв Макрона прекратить бомбардировки Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху быстро ответил на заявления Макрона. "Ответственность за любой ущерб мирным жителям лежит на ХАМАСе - ИГ, а не на Израиле, - говорится в заявлении офиса премьер-министра Израиля в соцсети X. - Следует помнить, что Израиль вошел (в сектор Газа. - Ред.) из-за того, что эта террористическая организация совершила жестокое убийство сотен израильтян и удерживает в заложниках более 200 израильтян".

"В то время как Израиль делает все возможное, чтобы пощадить мирных жителе, и призывает их покинуть зоны боевых действий, ХАМАС использует их в качестве "живого щита" и делает все, чтобы они не смогли уйти в более безопасные районы", - подчеркивается также в заявлении офиса премьер-министра Израиля.

"Преступления, которые ХАМАС совершает сегодня в Газе, завтра осудят в Париже, Нью-Йорке и по всему миру", - указано в документе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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