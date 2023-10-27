ЦАХАЛ совершил рейд в центральную часть сектора Газа

Израильская пехота совершила новую вылазку в сектор Газа, атаковав позиции боевиков ХАМАС. Между тем один из лидеров ХАМАС заявил, что в результате авиаударов Израиля погибли уже 50 заложников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при поддержке авиации и беспилотников в ночь на пятницу, 27 октября, совершила новый рейд в сектор Газа. В ходе рейда в центральную часть сектора были атакованы пусковые ракетные установки и командные центры правящего в Газе радикального движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле, а также сами боевики, сообщили израильские военные в Telegram.

В сообщении отмечается, что по завершении операции солдаты вернулись на территорию Израиля. Пострадавших нет.

Только предшествовавшей ночью израильские военные совершили танковый рейд в северную часть сектора Газа. За последние три недели израильские войска уже несколько раз предпринимали ограниченные вылазки в Газу в рамках подготовки крупномасштабного наземного наступления в этом регионе.

Удары Израиля по сектору Газа

Израиль также продолжает наносить массированные удары по сектору Газа в ответ на масштабное нападение ХАМАС 7 октября, в результате которого, согласно израильским данным, погибли более 1400 человек и еще около 220 захвачены в заложники.

По данным палестинской стороны, в результате израильских ударов погибли уже не менее 7028 человек, в том числе 2913 детей и подростков. Это самое высокое количество жертв с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке покинул сектор Газа в 2005 году. Данные палестинской стороны о потерях невозможно подтвердить из независимых источников.

Сообщение о гибели 50 заложников

Между тем представитель ХАМАС Абу Хамид, находящийся с визитом в Москве в составе палестинской делегации, сообщил, что в результате израильских бомбардировок погибли уже 50 заложников. Газета "Коммерсант" цитирует слова Хамида, заявившего, что захваченные ХАМАС заложники могут быть освобождены лишь после согласования прекращения огня.

"На оккупированные в 1948 году территории вошли сотни граждан и десятки боевиков различных палестинских группировок, и после падения израильской дивизии "Газа" они захватили десятки человек, большинство из которых мирные жители, и нам нужно время, чтобы найти их в секторе Газа, а затем освободить. Для выполнения этой задачи нужна спокойная обстановка", - сказал Хамид.

Израиль выразил глубокое недовольство приемом делегации ХАМАС в Москве, назвав действия России недостойным шагом и призвав ее "немедленно изгнать террористов". В МИД России сообщили, что на переговорах с делегацией ХАМАС обсуждалось освобождение захваченных в Израиле заложников и эвакуация из зоны конфликта россиян и других иностранных граждан.

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