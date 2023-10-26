Россия провела переговоры с делегацией ХАМАС в Москве

В МИД РФ заверили, что речь на встрече с представителями ХАМАС шла об освобождения иностранных заложников в секторе Газа. Израиль назвал приглашение ХАМАС в Москву "позорным шагом".

Россия стала первой страной в мире, официально принявшей делегацию террористического движения ХАМАС после атаки ее боевиков на Израиль. "В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан", - цитирует агентство "Интерфакс" заявление МИД России.

В свою очередь в ХАМАС подтвердили встречу в Москве со спецпредставителем президента России на Ближнем Востоке и в Африке, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. "Делегация движения рассмотрела сионистскую агрессию против сектора Газа и способы остановить сионистские преступления, поддерживаемые Соединенными Штатами и Западом", - говорится в заявлении ХАМАС, на которое ссылаются российские Telegram-каналы.

Одновременно в Москве побывал заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кяни. Как сообщили в МИД РФ, во время переговоров собсуждались вопросы ядерной программы Ирана, а также текущей ситуации в Закавказье.

Реакция Израиля на визит делегации ХАМАС в Москву

Израиль назвал ХАМАС худшей террористическая организация, чем ИГИЛ, считает приглашение членов ХАМАС в Москву "позорным шагом", который "поддерживает терроризм и узаконивает зверства террористов". "Руки главарей ХАМАСа залиты кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, казнены и сожжены, и они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков<...> Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАСа", - говорится в официальном Telegram-канале МИД Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. Израильская армия также готовится к масштабному наступлению в секторе Газа с целью ликвидации этой террористической группировки.

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