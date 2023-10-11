ХАМАС сделал подарок Путину

Новая война на Ближнем Востоке даст Кремлю не только шанс заработать на росте цены на нефть, но и улучшить свою репутацию, считает Константин Эггерт.

Президент РФ Владимир Путин Фото: Grigory Sysoyev/AFP

"Неужели ХАМАС приурочил начало нападения на Израиль ко дню рождения Владимира Путина?" Я устал отвечать "нет" на этот вопрос в соцсетях и YouTube-эфирах. Единственная символическая дата, которую лидеры исламистов держали в уме - 50-летие начала "войны Судного дня" в октябре 1973 года. Однако, напав на Израиль, ХАМАС, пусть и невольно, сделал Путину большой подарок.

Нефть дорожает на радость Кремлю

Во-первых, новая арабо-израильская война (учитывая масштаб боевых действий и число жертв, это слово вполне уместно) резко переключила внимание международного сообщества с российской агрессии против Украины на Ближний Восток. Это на руку Кремлю. Путин может пойти на эскалацию или же, наоборот, снизить накал боевых действий - в нынешней ситуации на это обратят намного меньше внимания, чем всего несколько дней назад.

Константин Эггерт

Интересно, что, в каком-то смысле, для Москвы тут повторяется давняя история. Осенью 1956 года британо-французская интервенция в Египте, поддержанная Израилем, дала Никите Хрущеву отличную возможность быстро подавить антисоветскую, антикоммунистическую революцию в Венгрии. Пока весь мир был занят судьбой Суэцкого канала, национализированного союзным СССР египетским военным режимом, советская армия расстреляла восставших венгров и установила в Будапеште промосковское руководство во главе с Яношем Кадаром. Впрочем, Путин явно не дойдет до Киева и не свергнет Владимира Зеленского.

Во-вторых, цена нефти после атаки ХАМАС на Израиль подскочила. Это означает: у российского режима, не испытывающего нехватки денег из-за подорожавших углеводородов, будет еще больше средств на стимулирование военного производства, вербовку добровольцев на войну, выплаты семьям погибших, подачки бюджетникам и подарки бюрократическому аппарату, включая ФСБ, армию, полицию.

В-третьих, война Израиля c ХАМАС предоставляет российскому режиму шанс хотя бы немного отмыть свою репутацию и предстать в роли одного из незаменимых участников ближневосточных интриг. Уверен, что скорый визит в Москву давнего, скажем мягко, "друга" Кремля, главы Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса станет частью дипломатической игры, которую Путин готовится разыграть. Он хочет напомнить, что у него есть влияние на Ближнем Востоке. Пусть и не такое, как у США, но есть. Причем зачастую на тех, с кем у Вашингтона отношения сложные.

Израильские заложники и репутация Кремля

С одной стороны, у него есть повод напомнить арабским странам, что Россия остается их другом и всегда готова, по мере сил, противодействовать американскому влиянию в регионе. С другой, нельзя исключить, что российский режим предложит свои посреднические услуги в переговорах об освобождении захваченных ХАМАС в Израиле заложников. Если, скажем, глава политического бюроХАМАС Исмаил Хания или его заместитель Муса Абу Марзук в ближайшее время окажутся в российской столице, то можно будет говорить о попытке укрепить репутацию Москвы как якобы незаменимого регионального игрока и хотя бы частично отмыть репутацию российского руководства и лично Путина в глазах мирового сообщества. "Лучше иметь Кремль на нашей стороне, чем на стороне исламистов" - вот на какие разговоры в западных канцеляриях рассчитывает российский диктатор. И нельзя исключить, что расчет окажется точным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Дохе в 2015 году с тогдашним главой политбюро ХАМАС Халедом Машалем Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/dpa/picture alliance

Наконец, в-пятых, нападение ХАМАС на Израиль дает новые козыри крайне правым республиканцам - сторонникам свертывания военной помощи Украине в американском Конгрессе. Мол, перед лицом экзистенциальной угрозы Израилю Соединенные Штаты должны бросить все силы и средства на поддержку проверенного стратегического союзника, а не Украины, которая все равно Россию не победит.

Впрочем, все может сложиться и не так. В случае, если Израиль решит нанести удар по Ирану, как главному спонсору и защитнику ХАМАС, один из главных оставшихся союзников Москвы может серьезно пострадать. Не уверен, что израильтяне могут свергнуть режим мулл, но серьезно ослабить его способны вполне. Однако этот вариант развития событий пока не главный.

Интересная деталь: на фоне происходящего российская пропаганда получила возможность пичкать российскую публику плохо завуалированным, зато испытанным временем антисемитизмом советского образца под предлогом осуждения "империалистического союзника Америки на Ближнем Востоке". Пропагандисты пользуются этой возможностью на все сто. Путинская верхушка, похоже, решила, что, с одной стороны, Израиль никуда не денется от необходимости иметь дело с ней по сирийскому вопросу. "Значит можно с израильтянами не церемониться и зарабатывать очки у арабских государств" - так, похоже, решил Путин. Нападение ХАМАС на Израиль дает ему передышку, и Путин ею постарается воспользоваться по максимуму.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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