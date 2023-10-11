В Израиле жертвами атак ХАМАС стали уже 1200 человек

По словам израильских военных, большинство погибших израильтян - мирные жители. В секторе Газа почти 264 тысячи палестинцев покинули свои дома, спасаясь от ответных ударов Израиля.

В Израиле число погибших в результате масштабных атак со стороны палестинского радикального движения ХАМАС достигло как минимум 1200 человек, сообщил утром в среду, 11 октября, представитель израильской армии Джонатан Корникус, отметив, что "подавляющее большинство" погибших - гражданские лица. Еще более 2700 израильтян получили ранения, добавил он.

Между тем в секторе Газа, откуда ХАМАС совершает вылазки в Израиль и выпускает по Израилю ракеты, уже почти 246 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от ответных ударов израильской авиации, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Только накануне ООН еще сообщала, что число перемещенных лиц в секторе Газа составляет 175 тысяч человек.

Масштабная атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС утром 7 октября начал масштабную военную операцию против Израиля и устроил самые массовые расправы над гражданским населением за все время существования израильского государства. Израиль в последующие дни восстановил контроль над утерянными населенными пунктами и над границей с сектором Газа.

В настоящее время Израиль завершает подготовку к масштабной наземной операции в секторе Газа. Израильское руководство выразило намерение навсегда покончить с боевиками ХАМАС. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал свести к минимуму число жертв среди гражданского населения сектора Газа, сообщила медиакомпания NBC News со ссылкой на представителей Белого дома.

По словам источников, администрация Байдена в настоящее время согласовывает с другими странами план, который обеспечит безопасный выезд гражданских из сектора Газа. Он предусматривает эвакуацию мирного населения через южный коридор, ведущий в Египет.

Смотрите также: