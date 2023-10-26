Конфликт на Ближнем Востоке: энергокризиса в мире пока нет

Цены на нефть почти вернулись на уровень до нападения ХАМАС на Израиль. Опасения Запада и надежды России не оправдались. США начали вовремя снимать санкции с Венесуэлы.

Мировые цены на нефть снижаются уже неделю, хотя из Израиля ежедневно поступают тревожные сообщения о военных действиях. Причем поступают они как с юга страны, где на нее из сектора Газа напали боевики террористического движения ХАМАС, так и с севера, где вскоре после этого Израиль начали обстреливать из Ливана боевики другой признанной многими западными странами террористической организации - "Хезболлах". Так что спираль насилия в регионе продолжает раскручиваться, но нефть на этом фоне, тем не менее, дешевеет.

Нефть марки Brent вновь стоит около 87 долларов

В последние дни перед нападением ХАМАС на Израиль 7 октября европейский эталонный сорт Brent котировался в диапазоне от 84 до 86 долларов за баррель. 19 октября цены достигли примерно 93,5 долларов и тем самым максимума в этом месяце, после чего началось их снижение. И вот теперь, 26 октября, котировки практически вернулись на исходный уровень. В ходе торгов они падали почти до 86,5 доллара, а к моменту публикации этой статьи колебались вокруг 87,5 доллара.

Но в том-то и дело, что в диапазоне от 85 до 95 долларов нефть находилась уже весь сентябрь. Это никак не было связано с Израилем, а стало результатом сокращения добычи членами ОПЕК+ и особых усилий лидеров этого картеля Саудовской Аравии и России: они в одностороннем порядке объявили о дополнительном искусственном ограничении производства нефти. Многие наблюдатели сходятся на том, что пропалестинская, и в целом проарабская позиция России, в нынешнем конфликте в немалой степени связана с надеждой Москвы на дальнейшее удорожание нефти: ей очень нужны сейчас деньги для продолжения войны в Украине.

Карикатура DW: ХАМАС поджигает цены на нефть Фото: DW

Однако спустя три недели после начала обострения ситуации на Ближнем Востоке, цена главного экспортного товара этого региона (и России) опустилась в нижнюю часть того коридора, в котором она и так уже пребывала с начала осени. Иными словами, новая война пока вызвала лишь короткий, и к тому же не очень сильный, рост мировых цен на нефть, но в целом не оказала на них сколько-нибудь заметного влияния. Соответственно, она пока не грозит западной и мировой экономике новым энергетическим кризисом.

Правда, установившийся с осени уровень выше, чем был в мае-июне (72-77 долларов), но все еще вполне приемлем, например, для крупнейшей европейской экономики - немецкой. Комментируя 25 октября сообщение о том, что индекс деловых настроений в ФРГ, ежемесячно подсчитываемый институтом ifo, впервые за полгода вырос, эксперт этого научного центра Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe) подчеркнул, что обострение конфликта на Ближнем Востоке пока никак не сказалось на немецкой экономике. Другое дело, добавил он, если из-за дальнейшей эскалации взлетят цены на нефть.

В тот же день Общегерманский автомобильный клуб ADAC в своей еженедельной сводке констатировал "легкое снижение цен на горючее": бензин подешевел минимально, дизель чуть больше. Это произошло, объясняет ADAC немецким автолюбителям на своем сайте, потому что "страх перед разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, похоже, несколько уменьшился".

Ни Израиль, ни Иран пока не обостряют ситуацию

Ведь в первые дни после кровавого нападения палестинских террористов на гражданское население Израиля были опасения, что в ответ израильская армия начнет масштабную наземную операцию в секторе Газа, а это приведет к тому, что в конфликт вмешаются целый ряд арабских стран, а также Иран как главный спонсор ХАМАС. Были также опасения, что Израиль обвинит в случившемся Иран и при поддержке США нанесет по нему военные удары.

Но ничего такого (пока) не произошло. Израиль не стал начинать большое наземное наступление и ограничивается последовательными точечными ударами по террористам, а другие государства региона поддерживают палестинцев дипломатическими, но не военными средствами. Иран к тому же не стал блокировать Ормузский пролив. Этого обычно больше всего опасаются на мировом нефтяном рынке при любом обострении ситуации в ближневосточном регионе, поскольку в таком случае нефтяные танкеры не смогут выходить из Персидского залива - и мировому рынку будет грозить дефицит топлива.

Буровые платформы саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Персидском заливе Фото: Saudi Aramco/dpa/picture alliance

"У меня нет впечатления, что Иран или другие страны хотят открыто напасть на Израиль. Это снижает вероятность большой эскалации, - заявил в интервью DW еще в середине месяца главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer). - На рынке, похоже, разделяют такую оценку, что и видно по умеренной реакции цен на нефть".

В любом случае нынешняя ситуация никак не напоминает нефтяной кризис 1973 года, когда входящие в ОПЕК арабские страны во главе с Саудовской Аравией решили наказать Запад за его поддержку Израиля, которому в войне Судного дня пришлось обороняться против напавших на него Египта и Сирии. Ближневосточные экспортеры объявили тогда эмбарго на поставки нефти в США и Западную Европу, что обернулось для стран Запада беспрецедентным взлетом цен на топливо, тяжелым экономическим кризисом и сильной инфляцией.

За прошедшие с тех пор полвека западноевропейские страны резко снизили свою зависимость от нефти в целом, но особенно от ближневосточной, а США благодаря буму сланцевой добычи вообще перестали зависеть от импорта нефти и даже имеют возможность ее экспортировать. В то же время для арабских производителей главными покупателями стали Китай и другие азиатские страны, так что сильный рост мировых цен больно ударил бы по интересам этих влиятельных клиентов.

США разрешают инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы

К тому же 20 октября, через две недели после нападения ХАМАС на Израиль, администрация США смягчила санкции против режима в Венесуэле, который пошел на уступки оппозиции, и выдала разрешения на инвестиции в ее нефтегазовый сектор. Он находится в сильно запущенном состоянии, а потому не сможет сразу нарастить производство, однако это - важный шаг на пути к возвращению на мировой рынок столь крупного потенциального поставщика нефти.

17 октября 2023 года. Венесуэльские власти и оппозиция при международном посредничестве договорились в столице Барбадоса Бриджтауне о выборах в 2024 году Фото: Randy Brooks/AFP/Getty Images

В среднесрочной перспективе такой политический маневр снижает для стран Запада опасность энергетического кризиса, хотя и не исключает ее. Но далеко не случайно падение выросших после атаки ХАМАС на Израиль мировых цен на нефть началось именно 20 октября.

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