Что нужно знать о ливанской шиитской группировке "Хезболлах"

Глубоко укоренившаяся в ливанском обществе исламистская группировка имеет как политическое, так и военное крыло. Бойцы "Хезболлах" участвовали в конфликтах в Сирии, Ираке, Йемене и с Израилем.

В 2022 году американский аналитический Центр имени Вудро Вильсона охарактеризовал вооруженное крыло "Хезболлах" как "самого грозного негосударственного военного игрока на Ближнем Востоке, а, возможно, и во всем мире".

"Хезболлах" глубоко интегрирована в ливанское общество и политику

Поддерживаемая Ираном исламистская шиитская группировка, название которой означает "Партия Бога", действует и дислоцируется в Ливане, где и была создана. "Хезболлах" - это не просто военное формирование, она глубоко интегрирована в ливанское общество и политику. "Ее мощный аппарат безопасности, политическая структура и сеть социальных служб способствовали формированию репутации "государства в государстве", - поясняет американский Совет по международным отношениям (CFR) в описании группировки, опубликованном в 2022 году.

"Хезболлах" контролирует многие районы Ливана, где проживают шииты Фото: Hussein Malla/AP/picture alliance

Ряд стран, в том числе США в 1997 году и Германия в 2020 году, включили "Хезболлах" в список террористических организаций. В 2013 году вооруженное крыло группировки было включено в список террористических организаций Европейским Союзом. Это решение было сочтено спорным из-за той роли, которую "Хезболлах" играла с 1992 года в сменявших друг друга ливанских правительствах.

Группировка пользуется популярностью в Ливане. В первую очередь из-за предоставляемой ею широкой сети социальных услуг, куда входят больницы, школы и учреждения соцобеспечения. Согласно проведенному в 2020 году опросу, 89% исповедующих ислам шиитского толка ливанцев положительно относятся к "Хезболлах". Другие ливанцы не одобряют деятельность группировки, считая, что она втягивает страну в конфликтные ситуации.

Как и когда была создана "Хезболлах"

"Хезболлах" была основана в 1982 году в обстановке хаоса гражданской войны в Ливане, которая продолжалась 15 лет и закончилось только в 1990-м. В ходе этой войны различные политические, этнические и религиозные группы ливанского общества - мусульмане, христиане, левые и арабские националисты - боролись друг против друга. В то время в боевых действиях в Ливане участвовали также Сирия и вооруженные палестинские подразделения.

Затем, "на фоне внутренних распрей в Ливане, израильские войска вторглись в Южный Ливан в 1978 году и еще раз в 1982 году, чтобы изгнать палестинские вооруженные формирования, которые использовали этот регион в качестве базы для нападения на Израиль", пишет CFR.

Группа мусульман-шиитов решила бороться с израильскими войсками. Иран - государство, большинство населения которого составляют персы, - решил воспользоваться возможностью повлиять на арабский мир и приступил к финансированию созданных вооруженных отрядов ополчения в Ливане.

В декабре 1985 года боевики группировки взорвали бомбы в двух парижских универмагах, ранив 43 человека Фото: MICHEL GANGNE,PASCAL GEORGE/AFP via Getty Images

В настоящее время Иран поддерживает целый ряд подобных формирований на Ближнем Востоке, включая ХАМАС на палестинских территориях и группировки боевиков в Ираке. По данным властей США, Тегеран ежегодно выделяет "Хезболлах" около 700 млн долларов (661 млн евро).

Со временем вооруженное крыло "Хезболлах" приобрело репутацию экстремистского движения из-за жестоких нападений на другие вооруженные группировки в Ливане и терактов на иностранных объектах, которые включали задействование террористов-смертников и массовые убийства.

Какой политической стратегии придерживается "Хезболлах"

В 1985 году "Хезболлах" выпустила манифест, в котором обозначила свои основные цели: изгнание из Ливана западных колонизаторов, уничтожение государства Израиль и присоединение к Ирану. Часть первоначального видения группировкой будущего страны также предусматривало создание в Ливане религиозно-исламистского режима по иранской теократической модели.

Со временем цели "Хезболлах" несколько смягчились, поскольку группировка стала активнее участвовать в политическом процессе в Ливане. В 2009 году был опубликован новый манифест, в котором признавалось, что исламистский режим может не подойти для Ливана. Однако позиция группировки по отношению к Израилю не изменилась. "Хезболлах" регулярно обстреливает ракетами израильскую территорию.

Сколько оружия и боевиков у "Хезболлах"

Лидер "Хезболлах" Хасан Насралла утверждает, что в ее рядах насчитывается до 100 тысяч бойцов. Однако, по оценкам экспертов, эта цифра может быть преувеличена.

Сувенирная кружка с изображением лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы на рынке в Сирии (в среднем ряду вторая справа) Фото: LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

В распоряжении ливанской группировки имеется значительный арсенал вооружений, "состоящий в основном из небольших переносных и неуправляемых артиллерийских ракет класса "земля-земля", отмечает Центр стратегических и международных исследований в отчете за 2021 год для своего проекта "Ракетная угроза".

Аналитики точно не знают, сколько ракет сегодня есть у "Хезболлах", но их количество может достигать 130 тысяч единиц. Большинство из них неуправляемые, однако представители исламистской группировки утверждают, что смогли получить ракеты, обладающие системой точного наведения на цель. Вооружение китайского, иранского и российского производства поступает к "Хезболлах" через Иран и Сирию.

Насколько эффективна "Хезболлах" как боевая сила и где активна

"Хезболлах" принято считать грозным противником. Наряду со своим спонсором, Ираном, она долгое время была союзником властей Сирии в их борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Бойцы "Хезболлах" сражались с ИГ в Ираке после 2014 года и являются союзниками поддерживаемых Ираном иракских вооруженных отрядов. В 2015 году ливанская группировка также направляла военных инструкторов и бойцов в Йемен, чтобы помочь хуситам в войне с Саудовской Аравией.

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