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США сформируют коалицию для борьбы с финансированием ХАМАС

Сергей Ромашенко
25 октября 2023 г.

Замглавы Минфина США Адеймо сказал, что к коалиции нужно подключить не только страны Ближнего Востока, но и всего мира. США уже ввели ряд санкций против ХАМАС, но террористы обходят их с помощью криптовалют.

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Здание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в ВашингтонеФото: picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher

США стремятся создать международную коалицию для борьбы с финансированием палестинской террористической организации ХАМАС. К такой коалиции нужно подключить не только страны региона, но и всего мира, заявил заместитель министра финансов США Валли Адеймо вечером во вторник, 24 октября, в Вашингтоне.

По словам Адеймо, он на нынешней неделе совершит поездку по странам Европы, в ходе которой "обсудит с союзниками и партнерами, как скоординировать усилия, чтобы нанести удар по финансовой сети ХАМАС". США уже ввели целый ряд санкций против ХАМАС, которую Соединенные Штаты и Евросоюз объявили террористической группировкой, но ХАМАС пытается обходить штрафные меры с помощь криптовалют и новых спонсоров.

Коалиция по борьбе с ХАМАС

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита солидарности в Израиль призвал создать международную коалицию по борьбе с ХАМАС по образцу коалиции по борьбе с "джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ). В эту коалицию входят и западные, и арабские государства. 

Адеймо не прокомментировал конкретных предложений Макрона, но отметил, что "стратегия, применявшаяся для борьбы с ИГ и другими террористическими группировками, - именно та, которую мы должны применять и здесь".

Боевики ХАМАС 7 октября совершили с территории сектора Газа масштабное нападение на Израиль, в результате которого, по данным израильской стороны, погибли более 1400 человек и еще более 220 захвачены в качестве заложников. Израиль отреагировал массированными авиаударами по сектору Газа и готовится к наземной операции в этом регионе с целью уничтожения ХАМАС.

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