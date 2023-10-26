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Армия Израиля провела танковый рейд в сектор Газа

Сергей Ромашенко
26 октября 2023 г.

Израильские военные сообщили об уничтожении большого числа террористов и инфраструктуры ХАМАС. После окончания операции солдаты вернулись на территорию Израиля.

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Израильские танки на границе с сектором Газа
Израильские танки на границе с сектором ГазаФото: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/picture alliance

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на четверг, 26 октября, вновь провела в северной части сектора Газа короткую операцию, в которой были задействованы танки и пехота. В сообщении ЦАХАЛ, опубликованном на платформе Х, говорится, что рейд прошел "в рамках подготовки района к следующим этапам боевых действий", израильские военные "обнаружили и атаковали многих террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру и противотанковые позиции".

После выполнения поставленных задач израильские военнослужащие покинули сектор Газа. За последние две с половиной недели армия Израиля уже провела целый ряд краткосрочных операций в секторе Газа в рамках к масштабному наступлению в этом регионе с целью уничтожения террористической группировки ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС совершили масштабное нападение на Израиль с территории сектора Газа. Террористы вошли в израильские населенные пункты, расположенные в приграничье, и устроили массовые расправы, в результате которых, согласно израильским данным, погибли более 1400 человек и еще около 220 были захвачены в качестве заложников.

В ответ армия Израиля стала наносить массированные удары по сектору Газа. По данным палестинской стороны, в результате в секторе Газа погибли уже 6546 человек, в том числе более 2700 детей и подростков, еще почти 17,5 тыс. человек ранены. Эти данные не могут быть подтверждены из независимых источников.

Израильская армия готовит наземную операцию в секторе Газа, о чем неоднократно заявляли власти Израиля, но когда она начнется и как будет проходить - пока неизвестно.

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