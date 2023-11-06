Во что превратилась жизнь палестинцев в секторе Газа

После вооруженного нападения на Израиль, совершенного 7 октября 2023 года террористической исламистской группировкой ХАМАС, Израиль наносит ответные удары по этой группировке в секторе Газа и проводит наземную операцию. На этом фоне положение гражданского населения в Газе существенно ухудшилось. Филипп Лаззарини, глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) характеризует гуманитарную ситуацию в секторе Газа как "катастрофическую". Медикаменты, продовольствие, вода и топливо становятся дефицитом, и тысячи людей бегут в лагеря и центры распределения помощи БАПОР.

По данным международных организаций, населению в секторе Газа срочно необходима помощь, но ее поступает очень мало. По словам Кристофа Йонена (Christof Johnen), руководителя отдела международного сотрудничества Немецкого Красного Креста, новые сотрудники гуманитарных организаций не могут попасть в сектор Газа: "Многие палестинцы в настоящее время оказывают значительную часть помощи на местах в качестве добровольцев и делают это в условиях огромной опасности и риска", - сказал он в интервью DW.

Поскольку Газа почти целиком остается заблокированной, поступающие оттуда сведения невозможно проверить. Поэтому при описании ситуации в секторе Газа DW в значительной степени зависит от информации, поступающей от гуманитарных организаций.

Как поступают в Газу гуманитарные грузы?

Международная гуманитарная помощь сначала доставляется в Египет, откуда ее везут на грузовиках до пограничного перехода Рафах. Затем ее перегружают на другие грузовики на стороне сектора Газа и доставляют до пунктов назначения, где ее получают гуманитарные организации по эгидой ООН, Красного Креста и другие благотворительные структуры, и распределяют по местным больницам и учреждениям ООН.

По данным ООН, объем поставок помощи по-прежнему "недостаточен" Фото: Ashraf Amra/Anadolu Agency/picture alliance

Доставка грузов по суше осложняется тем, что дороги в секторе Газа частично разрушены или на пути лежат обломки зданий. По словам Йонена, доставка помощи от Немецкого Красного Креста и Палестинского Красного Полумесяца на север Газы уже невозможна из-за масштабных разрушений.

Кроме того, Израиль хочет получить гарантии того, что гуманитарная помощь не попадет в руки террористов ХАМАС. Особые опасения Израиль испытывает по поводу топлива, которое ХАМАС может использовать в военных целях. За последние десять дней Израиль разрешил въезд в Газу более чем 200 грузовикам с продовольствием и медикаментами из Египта. Топливо в число гуманитарных грузов не входило. По мнению ряда гуманитарных организаций, полученной помощи все еще недостаточно. Тоби Фрикер, представитель ЮНИСЕФ, заявил в интервью DW, что для снабжения более чем двухмиллионного населения сектора Газа необходимо ежедневно доставлять туда не менее 100 грузовиков.

Что происходит в Газе со связью?

Телекоммуникационное агентство Paltel из сектора Газа объявило о том, что на прошлой неделе в регионе практически отсутствовала телефонная связь и интернет. Paltel обвинило в этом израильскую армию, однако эта информация не может быть проверена независимыми экспертами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие гуманитарные организации, такие как ЮНИСЕФ, Программа развития ООН, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), организация Save the Children и Норвежский совет по делам беженцев (NRC), сообщили, что в течение последней недели они иногда сутками не могли связаться со своими сотрудниками.

Через несколько дней после частичного восстановления работы интернета и телефонных сетей, по данным службы мониторинга глобальных сетей Netblocks.org, произошло еще одно часовое отключение. Для большинства из 2,4 млн жителей этого района это означает "полную потерю телекоммуникаций", пишет Netblocks.org в своем аккаунте в X.

Перебои с интернетом затрудняют и работу гуманитарных организаций. По словам Кристофа Йонена из отделения Красного Креста в Германии, связаться с бригадами медиков можно только по радиосвязи. Кроме того, пострадавшие не могут дозвониться до скорой помощи. Поэтому сотрудники гуманитарных организаций размещают машины скорой помощи в различных точках Газы, а местные жители сообщают бригадам медиков, где находятся раненые. "Но это, конечно, чрезвычайно сложные обстоятельства, которые опасны и для самих сотрудников, поскольку нет никаких гарантий безопасности и защиты", - констатирует Йонен.

А что в секторе Газа с питьевой водой?

"Водоснабжение действительно очень нестабильное и ненадежное", - говорит Йонен в интервью DW. Проблему с питьевой водой подтвердила и организация Save the Children по запросу DW: "Многие вынуждены пользоваться водой из загрязненных источников, что может привести к вспышке заболеваний, которые могут оказаться смертельными для детей".

Жители сектора Газа практически не имеют доступа к чистой питьевой воде Фото: Mustafa Hassona/Anadolu/picture alliance

По данным Управления ООН по чрезвычайным ситуациям, север, центр и юг Газы снабжают водой три водопровода из Израиля. После нападения ХАМАС министр энергетики Израиля Исраэль Кац объявил, что ни один водопровод не будет открыт до тех пор, пока израильтяне, взятые террористами в заложники, не вернутся домой. Тем временем, по сообщениям израильских источников, водопроводы снова частично открыты. Однако в отчете, опубликованном агентством БАПОР 2 ноября, сказано, что на данный момент ни один из трех трубопроводов не подает воду в сектор Газа.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в Газе на одного человека приходится всего три литра воды в день. При этом минимальная потребность на человека составляет 15 литров, необходимых для питья, приготовления пищи и личной гигиены.

К чему приводит отсутствие топлива?

В начале октября палестинская электроэнергетическая компания объявила, что единственная электростанция в секторе Газа остановлена из-за нехватки топлива и больше не может вырабатывать электроэнергию. При этом Израиль обвинил террористическое движение ХАМАС в том, что у него на складах имеется около "миллиона литров" топлива, но оно не предоставляется гражданскому населению. Эта информация не может быть подтверждена независимыми экспертами.

Однако очевидно, что топливо крайне необходимо жителям сектора Газа - в частности, для электроснабжения. К увеличению его поставок неоднократно призывало и агентство БАПОР. В топливе нуждаются, например, больницы, которым оно необходимо для работы аварийных генераторов и установок, которые поддерживают в рабочем состоянии оборудование для выполнения сложных операций.

После открытия пограничного пункта раненые палестинцы могут быть отправлены на лечение в Египет Фото: Mohammed Talatene/dpa/picture alliance

Всемирная продовольственная программа (ВПП) также предупредила, что пекарни, с которыми она сотрудничает, оказались на грани остановки работы, так как из-за нехватки топлива прекращены поставки муки, необходимой для выпечки хлеба. В настоящее время хлебом могут быть обеспечены только 20 тысяч человек в день, сообщила ВПП ООН в ответ на письменный запрос. В начале вооруженных действий Израиля в секторе Газа эта цифра составляла 200 000 человек в день.

В ответ на запрос DW представители БАПОР заявили, что топливо не поступало в страну уже около месяца. Однако, по сообщениям информационных агентств, Израиль заявил о готовности поставлять топливо в больницы.

Какова ситуация в больницах в секторе Газа?

"Наши хирурги сообщили нам, что некоторые операции приходится проводить без общей анестезии. У врачей больше нет сильных обезболивающих средств. Условия предоставления медицинской помощи просто немыслимы, они неприемлемы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте немецкого отделения "Врачей без границ" и подписанном его директором Кристианом Кацером (Christian Katzer).

Мохаммед Обейд, палестинский хирург из "Врачей без границ", работающий в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа, на том же сайте рассказал, что ему пришлось проводить операцию на полу в коридоре. "Мы ампутировали ногу 9-летнему мальчику практически без анестезии. Анестезиолог держал ребенку рот открытым, чтобы он не задохнулся. Это все, что мы сейчас можем сделать", - написал Обейд.

Кристоф Йонен из немецкого Красного Креста описывает условия в больницах в разговоре с DW. "Бригады медиков сообщают об ужасных сценах, чудовищных травмах и о том, что у них больше нет возможности быстро оказываться там, где людям нужна помощь", - рассказывает он. Система, по словам Йонена, полностью перегружена: "Все медицинские работники измотаны: в больницы поступает очень много раненых, и им приходится оказывать помощь в условиях нехватки средств и ресурсов". Люди, которым не нужна медицинская помощь, также стекаются в больницы в надежде найти там убежище от ракетных обстрелов.

1 ноября, впервые после вооруженного нападения на Израиль террористами из ХАМАС, был открыт КПП между сектором Газа и Египтом. В египетские больницы были доставлены десятки раненых палестинцев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные воздушные удары по густонаселенному сектору Газа, а также проводит наземную военную операцию.

По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9770 человек, в том числе многие тысячи детей и женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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