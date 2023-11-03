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Израиль: Прекращение огня - после освобождения заложников

Сергей Ромашенко
3 ноября 2023 г.

По сведениям Израиля, в плену у боевиков ХАМАС находятся почти 250 человек. Премьер Израиля Нетаньяху подчеркнул, что пока все они не будут освобождены, о прекращении огня не может быть и речи.

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин НетаньяхуФото: imago images/Xinhua

Израиль согласится на прекращение огня в секторе Газа лишь при условии, что будут освобождены все заложники, удерживаемые террористической палестинской группировкой ХАМАС. "Я дал отчетливо понять, что мы будем продолжать (военную операцию против ХАМАС. - Ред.) со всей мощью. Мы отвергаем любое прекращение огня, которое не включает освобождения наших заложников", - подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху  по окончании встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл с визитом в Израиль в пятницу, 3 ноября.

По сведениям израильской стороны, сейчас в плену у ХАМАС находятся 249 человек. Блинкен заверил, что США твердо стоят на стороне своего союзника - Израиля, но подчеркнул, что необходимо сделать больше для защиты мирных палестинцев. При этом он указал, что Израиль действует справедливо и законно, "поскольку отказ от таких действий лишь играет на руку ХАМАС и другим террористическим группировкам".

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9060 человек, в том числе 3760 детей и 2326 женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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