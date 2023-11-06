Агентства ООН призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке

"Хватит - значит, хватит. Это должно немедленно прекратиться", - говорится в заявлении 18 гуманитарных организаций ООН. За месяц в секторе Газа погибли 88 сотрудников ООН.

Руководители крупных агентств ООН, в том числе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения в рамках редкой совместной акции призвали к незамедлительному гуманитарному прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС.

"Уже почти месяц мировое сообщество наблюдает за развитием ситуации в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, испытывая шок и возмущение по поводу растущего числа потерянных человеческих жизней. Нам необходимо незамедлительное гуманитарное перемирие. Прошло уже 30 дней. Хватит - значит, хватит. Это должно немедленно прекратиться", - подчеркивается в заявлении , опубликованном в воскресенье, 5 ноября. Его подписали представители 18 гуманитарных организаций ООН.

Авторы декларации напоминают, что в результате атаки боевиков ХАМАС в Израиле были убиты около 1400 человек, тысячи получили ранения, а более 200 взяты в заложники, включая детей. "Это ужасно. Однако ужасающие убийства еще большего числа мирных жителей сектора Газы возмутительны, равно как и то, что 2,2 млн палестинцев отрезаны от поставок еды, воды, медикаментов, электричества и топлива", - говорится в документе.

Его авторы также приводят цифры министерства здравоохранения Газы, подконтрольного террористической организации ХАМАС: более 9000 погибших, из них - 3900 дети. Проверить эти данные по независимым источникам невозможно.

"Мы вновь призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех гражданских лиц, удерживаемых в заложниках. Гражданские лица и инфраструктура, включая больницы, приюты и школы, должны быть защищены. Больше помощи - продовольствия, воды, медикаментов и, конечно же, топлива - должно поступать в Газу безопасно, быстро и в необходимом объеме и достигать нуждающихся, особенно женщин и детей", - заявили в ООН.

В секторе Газа погибли 88 сотрудников агентства ООН

В документе также сообщается, что с 7 октября в секторе Газа были убиты десятки сотрудников гуманитарных организаций, в том числе 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Это самое большое число погибших сотрудников Организации Объединенных Наций, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте, отмечают авторы заявления.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа - густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию.

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