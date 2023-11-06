Израиль усилил удары по сектору Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ), вопреки призывам крупных агентств ООН к прекращению огня, усилила удары по объектам палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. "Мы наносим удары по ХАМАС и движемся, согласно нашему плану, от одного укрепления к другому, систематически лишая ХАМАС военного потенциала", - заявил представитель израильской армии Джонатан Конрикус в интервью американской телекомпании CNN вечером в воскресенье, 5 ноября.

"Мы задействовали наземные войска - пехоту, танки, боевую технику. Мы наносим удары и ведем огонь также с воздуха", - сказал Конрикус, добавив, что основное внимание израильских военных сосредоточено на инфраструктуре ХАМАС в подземных тоннелях.

Рассечение сектора Газа

Ранее израильская армия объявила о рассечении сектора Газа на северную и южную части. "Теперь есть южный сектор Газа и северный сектор Газа. Город Газа окружен с южного побережья", - сообщил другой представитель ЦАХАЛ, Даниэль Хагари. Он отметил, что гражданское население по-прежнему имеет возможность перебраться из северной части сектора Газа в южную. При этом Хагари сообщил, что в северной части сектора по-прежнему находится от 300 до 400 тысяч гражданских лиц.

Между тем единственный пограничный переход из сектора Газа в Египте 5 ноября оставался закрытым второй день подряд. ХАМАС приостановил эвакуацию иностранцев после того, как Израиль не согласился на эвакуацию целого ряда раненных палестинцев. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов подтвердило факт закрытия КПП, добавив, что за предшествовавшие два дня через этот пункт было эвакуировано более 1100 человек.

Призывы к гуманитарному прекращению огня

Руководители крупных агентств ООН, в том числе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения в рамках редкой совместной акции призвали к незамедлительному гуманитарному прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС.

"Уже почти месяц мировое сообщество наблюдает за развитием ситуации в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, испытывая шок и возмущение по поводу растущего числа потерянных человеческих жизней. Нам необходимо незамедлительное гуманитарное перемирие. Прошло уже 30 дней. Хватит - значит, хватит. Это должно немедленно прекратиться", - подчеркивается в заявлении.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9770 человек, в том числе многие тысячи детей и женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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