США: ХАМАС пытался переправить своих боевиков в Египет

Треть списка раненых палестинцев, которых предполагалось эвакуировать из сектора Газа через КПП Рафах, состояла из членов и боевиков ХАМАС, сообщили в Вашингтоне.

По информации администрации США, террористическая группировка ХАМАС пыталась переправить своих боевиков через временно открывшийся пограничный переход Рафах из сектора Газа в Египет. Члены ХАМАС числились в списке тяжелораненых палестинцев, которых должны были вывезти в Египет в рамках договоренности, достигнутой при посредничестве США, сообщает в субботу, 4 ноября, агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По этим данным, "треть имен" в списке были "членами и боевиками ХАМАС".

"Это было неприемлемо ни для Египта, ни для нас, ни для Израиля", - отметил собеседник агентства. Министерство здравоохранения Египта заявило, что после совершенного 3 ноября обстрела машины скорой помощи близ больницы Аль-Шифа в секторе Газа было эвакуировано 17 раненых палестинцев вместо изначально запланированных 28.

В общей сложности с 1 ноября сотни людей покинули сектор Газа через КПП Рафах. 2 ноября власти Египта сообщили, что помогут эвакуировать с палестинской территории "около 7 тысяч" иностранцев и людей с двойным гражданством. Частичное открытие пограничного перехода на египетской границе стало возможным на основе соглашения между Египтом, Израилем и ХАМАС, заключенного при посредничестве Катара и США.

ЦАХАЛ предоставил безопасный коридор для эвакуации палестинцев

Между тем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 ноября вновь предоставила мирным жителям сектора Газа возможность перемещения на юг этой территории. Безопасный путь эвакуации они могли использовать с 13 до 16 часов местного времени (с 14 до 17 часов мск), написал в соцсети X представитель израильской армии на арабском языке примерно за час до начала эвакуационного промежутка.

Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал карту с обозначенным безопасным маршрутом. По данным израильских военных, на юг сектора Газа переправились уже не менее 700 тысяч палестинцев. По оценке ООН, число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа достигло 1,4 млн человек. На контролируемой ХАМАС палестинской территории проживают более 2,2 млн человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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