Около 7000 иностранных граждан хотят покинуть сектор Газа

Каир пока не назвал сроки, в которые иностранные граждане могут выехать из сектора Газа через пограничный переход Рафах, находящийся на границе этой территории с Египтом.

Около 7000 человек, имеющих гражданство иностранных государств, ожидают возможности покинуть сектор Газа на фоне продолжающегося военного противостояния между Израилем и террористической организацией ХАМАС. Об этом сообщает МИД Египта в четверг, 2 ноября.

Отмечается, что среди этих людей - граждане 60 государств мира, в том числе палестинцы с двойным гражданством. Дипломатические представители всех стран, граждане которых ожидают выезда из сектора Газа, были приглашены властями Египта в Каир на консультацию по вопросу логистики и необходимых документов.

Между тем МИД Египта пока не сообщил, имеется ли уже договоренность о том, что иностранные граждане смогут покинуть сектор Газа через пограничный переход Рафах, находящийся на границе этой территории с Египтом. Сроки, в которые может быть осуществлен выезд, также не назывались.

Данные палестинской стороны о выезде иностранцев из сектора Газа

По данным палестинской стороны, 2 ноября планируется выезд из сектора Газа в Египет 600 иностранцев и палестинцев с двойным гражданством. Уточняется, что на пограничном переходе Рафах, кроме прочих, ожидают возможности выезда 400 человек с паспортами США, а также граждане Швейцарии, Италии, Греции, Нидерландов, Бельгии, Венгрии, Хорватии, Мексики, Южной Кореи и других стран. Граждан Германии в списке палестинской стороны на выезд 2 ноября нет.

По сведениям агентства dpa, 1 ноября возможность выезда из сектора Газа была согласована также между Катаром, Израилем, США, Египтом и находящейся у власти в секторе Газа террористической организацией ХАМАС. "Это отдельная договоренность без связи с переговорами об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС", - цитирует агентство свой источник.

Выезд иностранных граждан из сектора Газа

1 ноября КПП Рафах был открыт для иностранных граждан впервые после террористического нападения ХАМАС на Израиль, случившегося 7 октября. По данным отделения Красного Полумесяца в Египте, в составе группы покинувших сектор Газа в этот день было 285 человек. Со своей стороны агентство AFP со ссылкой на представителя властей Египта уточнило, что туда прибыли в общей сложности 76 раненых жителей сектора Газа, а также 335 иностранцев и палестинцев с двойным гражданством.

Как пишет агентство dpa со ссылкой на МИД ФРГ, среди покинувших 1 ноября сектор Газа иностранцев были и граждане Германии, являющиеся сотрудниками международных гуманитарных организаций.

Данных о числе иностранцев, до сих пор находящихся на территории сектора Газа и не желающих покидать ее, нет.

Призыв ЕС к созданию гуманитарных коридоров

Евросоюз приветствовал эвакуацию ряда граждан ЕС и других иностранных граждан, а также раненых через пограничный переход Рафах, ведущий из сектора Газа в Египет. "Я хотела бы сердечно поблагодарить власти Египта за их замечательные усилия по оказанию помощи иностранным гражданам, сотрудникам международных организаций и членам их семей, в том числе европейским гражданам, в безопасном въезде в свои страны", - заявила 1 ноября председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн (Ursula von der Leyen).

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также поблагодарил Египет за его "гуманитарные усилия, направленные на то, чтобы дать возможность раненым и другим людям организованно покинуть сектор Газа, а также США и Катар за посредничество в заключении этого гуманитарного соглашения". Кроме этого, глава дипломатии ЕС призвал к созданию гуманитарных коридоров и "перерывов для удовлетворения неотложных потребностей".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, жертвами которой стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже более 8500 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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