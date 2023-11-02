Мнения немцев о реакции Израиля на атаку ХАМАС разделились

Большинство участников опроса - в общей сложности 43 процента - считают реакцию Израиля на нападение ХАМАС адекватной (35 процентов) и даже недостаточной (8 процентов). Еще 41 процент респондентов - несоразмерной.

Мнения немцев о реакции Израиля на совершенное 7 октября нападение палестинской радикальной группировки ХАМАС, которую Евросоюз и США объявили террористической, разделились. Большинство участников опроса Deutschlandtrend - в общей сложности 43 процента - назвали ответные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) адекватными (35 процентов) и даже недостаточными (8 процентов). В то же время 41 процент респондентов считает эти действия несоразмерными. Итоги опроса, проведенного социологическим институтом infratest dimap с 30 октября по 1 ноября, были обнародованы в четверг, 2 ноября. В нем участвовали 1314 граждан ФРГ, обладающих избирательным правом.

Приоритетом, с точки зрения большинства опрошенных, должна быть максимальная защита гражданского населения. Мнение, что действия израильской армии против ХАМАС оправданны, даже если от этого страдают мирные жители, не нашло поддержки большинства участников исследования (25% против 61%).

Кроме того, 81 процент респондентов сообщили, что их тревожит судьба людей, взятых в заложники боевиками ХАМАС. Почти две трети - 65 процентов - обеспокоены положением, в котором оказалось гражданское население Израиля, и 72 процента - ситуацией, в которой живет мирное население сектора Газа. Расширения конфликта на Ближнем Востоке опасаются 78 процентов опрошенных.

Кто несет ответственность за положение мирных граждан в секторе Газа?

Мнения об ответственности за нынешнее тяжелое положение гражданского населения в секторе Газа тоже разделились. 45 процентов респондентов считают, что ХАМАС "полностью ответствен" за такую ситуацию, еще 32 процента - что "скорее ответствен". В отношении Израиля "полностью ответствен" ответили 15 процентов опрошенных, "скорее ответствен" - 42 процента.

Помимо этого, опрос показал, что более половины (52 процента) респондентов ощущают рост антисемитизма в Германии со времени нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, тогда как 37 процентов не ощущают этого.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9060 человек, в том числе 3760 детей и 2326 женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

Смотрите также: