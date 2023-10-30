Израиль и ООН: почему генсек и резолюция вызвали возмущение

И без того сложные отношения между Израилем и ООН обострили высказывания генсека Гутерриша и резолюция Генассамблеи ООН, призывающая к "немедленному прекращению огня" в секторе Газа.

Генассамблея ООН в пятницу, 27 октября, на внеочередном заседании приняла резолюцию о ситуации в секторе Газа. В документе содержится призыв к "немедленному постоянному и устойчивому прекращению огня", ведущему "к прекращению боевых действий".

При этом в тексте резолюции не упоминается движение ХАМАС, признанное террористической организацией Евросоюзом, Германией, США и большинством стран Запада, отсутствует требование освободить израильских военных, захваченных боевиками ХАМАС, и не упоминается право Израиля на самооборону. В то же время документ призывает к "немедленному и безоговорочному освобождению" всех гражданских лиц, находящихся в плену.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября привело к гибели более 1400 человек. В заложниках у ХАМАС остаются 229 человек. В ответ на атаки ХАМАС Израиль начал наносить удары с воздуха по сектору Газа, а 28 октября объявил о расширении наземных операций ЦАХАЛ (израильской армии) в Газе. По данным Минздрава Газы, контролируемого ХАМАС, в регионе от ударов израильских военных погибли более 8000 человек.

Израиль возмущен

Принятая Генассамблеей ООН резолюция вызвала жесткую критику со стороны Израиля. Кроме того, за несколько дней до этого бурную реакцию спровоцировало выступление генсека ООН Антониу Гутерриша. Он в своей речи жестко осудил кровавое нападение на Израиль движения ХАМАС, но одновременно заявил, что это произошло "не на пустом месте", что палестинцы десятилетиями страдают "от оккупации Израиля" и что Израиль в секторе Газа "нарушает международное гуманитарное право".

Генсек ООН Антониу Гутерриш Фото: Craig Ruttle/AP/picture alliance

Волна возмущения словами генсека не заставила себя долго ждать. Антониу Гутерриш перешел "красную линию" и оправдывает чудовищные преступления ХАМАС, указал представитель МИД Израиля. Подобным образом отреагировали и в Мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан потребовал немедленной отставки генсека Гутерриша. А правительство Израиля даже завило о том, что отказывает в визах представителям Организации Объединенных Наций. Сам Гутерриш был "шокирован" реакцией Израиля и подчеркнул, что его высказывания "неправильно интерпретировали".

Резолюция Совбеза ООН не имела шансов

Глубокий раскол на два лагеря внутри самой ООН вскоре после заявления Гутерриша вновь проявился и в Совете Безопасности ООН. Там 25 октября были представлены для обсуждения два проекта резолюции по конфликту на Ближнем Востоке. Оба вообще-то преследовали одну и ту же цель - заставить оружие замолчать, чтобы возобновить доставку гуманитарной помощи в заблокированный сектор Газа.

Первый проект резолюции, предложенный США, содержал лишь призыв к краткосрочному прекращению огня, признание права Израиля на самооборону и призыв к разоружению радикальных группировок в Газе, таких как движение ХАМАС. На эту резолюцию наложили вето Россия и Китай.

В другом проекте документа, предложенном Пекином и Москвой, речь шла о немедленном и устойчивом прекращении огня, а также об отмене требований Израиля в отношении мирного населения на фоне предстоящей наземной операции Израиля переместиться с севера сектора Газа на юг. Этот проект заблокировали в Совбезе уже США и Великобритания.

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа от египетской организации Красного Полумесяца на погранпереходе в Рафахе, 21 октября 2023 года Фото: Mohammed Asad/AP Photo/picture alliance

Никакому другому кризисному региону в мире не было посвящено столько резолюций ООН, сколько Израилю и палестинским территориям. Между тем отношения между ООН и Израилем становятся все более напряженными. В Генассамблее ООН уже давно существует стабильное большинство стран, которые регулярно выносят на повестку дня вопрос о ситуации с палестинцами и критически высказываются в отношении Израиля.

Кроме мусульманских стран к этому большинству также относятся страны Глобального Юга. Германия в процессе голосования ориентируется на совместную позицию ЕС и в зависимости от темы голосует по-разному. США всегда поддерживают Израиль. Так, согласно Женевской НПО UN Watch, Генассамблея ООН в период с 2015 по 2022 годы приняла 140 резолюций с критикой в адрес Израиля, которые касаются строительства израильских поселений на оккупированных территориях или аннексии Голанских высот.

Для сравнения: за указанный период времени по поводу ситуации в других регионах мира было принято всего 68 резолюций, лишь пять из них касались Ирана. Поэтому Израиль давно считает, что к нему несправедливо относятся в ООН. Этим объясняется и столь жесткая реакция Израиля на высказывания генсека ООН Гутерриша.

В чем отличие резолюции Генассамблеи от резолюции Совбеза ООН

Резолюции Генассамблеи ООН в соответствии с международным правом не являются обязательными к исполнению. Их, скорее, следует понимать как призыв к сторонам конфликта, отражающий мнение большинства членов организации (для принятия требуется поддержка большинства, по важным вопросам - две трети присутствующих).

Резолюции Совбеза ООН, напротив, обязательны к исполнению. Они направлены против стран и участников конфликтов, которые угрожают международной безопасности или нарушают международное право или права человека. В случае, если государство не соблюдает резолюцию Совбеза ООН, в отношении него могут быть применены санкции.

Принятие резолюции в Совбезе ООН может быть заблокировано путем применения права вето одним из пяти постоянных членов Совбеза: Великобританией, Китаем, Россией, США или Францией. США в Совбезе постоянно выступают в роли защитника Израиля, при этом Вашингтон регулярно использует свое право вето.

Одно из заседаний Генассамблеи ООН, посвященное Израилю (фото из архива) Фото: Manuel Elias/UN Photo/Xinhua News Agency/picture alliance

С 2015 года в Генассамблее ООН была принята 141 резолюция с критикой в адрес Израиля и лишь одна единственная резолюция такого рода - в 2016 году в Совбезе ООН. В последней содержалось требование прекратить строительство израильских поселений на оккупированных палестинских территориях. В тот раз США не поддержали резолюцию, а воздержались при голосовании.

Между тем последняя, 141-я резолюция Генассамблеи ООН была внесена Иорданией, которая традиционно выступает на стороне палестинцев в их конфликте с Израилем. С призывом внести упоминание ХАМАС в текст резолюции до голосования выступил постоянный представитель Канады при ООН Роберт Рэй. Он указал, что, не сделав это, Генассамблея ООН не признает один из самых страшных терактов в мире. Предложение Канады в итоге не было поддержано.

За принятие резолюции по ситуации в Газе на внеочередном заседании Генассамблеи в Нью-Йорке 27 октября 2023 года проголосовали представители 120 из 193 государств-членов Организации Объединенных Наций. Против были 14 стран, еще 45 - воздержались. Среди проголосовавших "против" - Австрия и США. Франция и Испания поддержали резолюцию, а Германия, Великобритания и Италия воздержались.

Отношения между ООН и Израилем: взлеты и падения

При этом ООН считается организацией, которая помогла созданию государства Израиль. В 1947 году Генассамблея ООН, несмотря на сопротивление арабских стран, приняла план разделения Палестины и тем самым создала возможность для образования полгода спустя государства Израиль.

На тот момент ООН состояла из 57 государств-членов. Впоследствии в результате процесса деколонизации это число росло, прежде всего множество развивающихся стран и стран с переходной экономикой постепенно входили в состав Организации Объединенных Наций и таким образом меняли политический расклад в Генассамблее.

После Шестидневной войны и последовавшей за ней оккупации Израилем палестинских территорий в 1967 году отношения между Израилем и ООН заметно ухудшились. С тех пор возросло число резолюций с критикой в адрес Израиля, принимаемых Генассамблей ООН. А в Совете по правам человека ООН в повестке каждого заседания есть отдельный пункт, посвященный ситуации на оккупированных Израилем территориях.

В течение прошлых лет были сделаны небольшие дипломатические шаги, направленные на укрепление отношений Израиля с ООН. Так, в 2012 году представитель Израиля впервые был избран зампредседателя Генассамблеи ООН. В 2016 году израильский дипломат возглавил Комитет по правовым вопросам Генассамблеи ООН. Однако последние события вновь резко ухудшили отношения Израиля с ООН.

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