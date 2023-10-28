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Генсек ООН раскритиковал бомбардировки сектора Газа

Жан Рофе
28 октября 2023 г.

Антониу Гутерриш на фоне участившихся бомбардировок сектора Газа призвал к гуманитарному прекращению огня, освобождению заложников и оказанию помощи населению.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (фото из архива)
Антониу Гутерриш (фото из архива)Фото: Xie E/Xinhua/picture alliance

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу, 28 октября, резко раскритиковал "беспрецедентную эскалацию" израильских бомбардировок сектора Газа и вновь призвал к немедленному прекращению огня для доставки гуманитарной помощи.

"Меня воодушевило то, что, казалось, растет консенсус в отношении необходимости хотя бы гуманитарной паузы на Ближнем Востоке. К сожалению, вместо этого я был удивлен беспрецедентной эскалацией бомбардировок, подрывающей гуманитарные цели. Эту ситуацию необходимо обратить вспять", - написал Гутерриш в соцсети X.

"Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня наряду с безоговорочным освобождением заложников и доставкой гуманитарной помощи в объеме, соответствующем острым потребностям населения Газы, где на наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа", - добавил генсек ООН.

Боррель: Срочно необходима пауза в боевых действиях

С требованием приостановки боевых действий в секторе Газа также выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Газа полностью обесточена и находится в изоляции, а тяжелые обстрелы продолжаются. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) предупреждает об отчаянном положении жителей Газы, лишенных электричества, еды, воды. Слишком много мирных жителей, включая детей, были убиты. Это противоречит международному гуманитарному праву", - написал он в X.

"Срочно необходима пауза в боевых действиях, чтобы обеспечить гуманитарный доступ", - подчеркнул Боррель.

Израиль объявил о расширении наземных операций в Газе

В ночь на 28 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что расширяет операцию в секторе Газа, начавшуюся в ответ на атаку радикального исламистского движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Израиле, ЕС и США. Масштабы развертывания наземных подразделений будут увеличены "с целью демонтажа террористической инфраструктуры ХАМАС", а также освобождения заложников, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября привело к гибели более 1400 человек, сообщили израильские власти. По подтвержденным данным на 28 октября, в плену ХАМАС остаются 229 человек.

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