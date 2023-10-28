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Близкие заложников ХАМАС требуют встречи с премьером Израиля

Даниил Сотников
28 октября 2023 г.

После расширения наземных операций Израиля в секторе Газа родственники заложников потребовали встречи с властями страны.

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Акции в Тель-Авиве в поддержку людей, взятых ХАМАС в заложники
Акции в Тель-Авиве в поддержку людей, взятых ХАМАС в заложникиФото: Jim Hollander/Matrix Images/picture alliance

Родственники жителей Израиля, похищенных боевиками террористической группировки ХАМАС, в субботу, 28 октября, потребовали срочной встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Они намерены обсудить безопасность пленных близких.

В заявлении комитета, образованного из представителей семей заложников и пропавших без вести, подчеркивается, что родственники недовольны "абсолютной неопределенностью относительно судьбы заложников". "Никто из военного кабинета не удосужился встретиться с семьями, чтобы объяснить одну вещь - ставит ли наземная операция под угрозу благополучие 229 заложников в секторе Газа", - цитирует заявление комитета агентство AFP.

"Это была бесконечная ночь на фоне крупной операции ЦАХАЛ в секторе Газа и полной неопределенности относительно судьбы похищенных, которые удерживаются там и также подвергаются сильным бомбардировкам", - прокомментировали в комитете ночное расширение наземной операции Армии обороны Израиля.

Министр обороны встретится с родственниками заложников

Нетаньяху не комментировал обращение. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что встретится с родственниками и близкими заложников 29 октября, пишет издание The Times of Israel.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что судьба заложников играет ключевую роль в военном планировании. "Мы действуем в соответствии с поставленными перед нами целями: ликвидация ХАМАС, защита границ и национальные усилия по возвращению заложников", - подчеркнул Хагари.

"Возвращение заложников домой - это национальное усилие первостепенной важности, и вся наша деятельность, оперативная и разведывательная, направлена ​​на реализацию этой цели", - добавил он.

Израиль объявил о расширении наземных операций в секторе Газа

В ночь на 28 октября в ЦАХАЛ объявили, что расширяют операцию в секторе Газа. Масштабы развертывания наземных подразделений будут увеличены "с целью демонтажа террористической инфраструктуры ХАМАС", заявил представитель израильской армии Хагари. По его словам, атаки ведутся с воздуха, моря и суши. 

Вечером 27 октября ЦАХАЛ подверг северную часть сектора Газа массированному обстрелу, который продолжался в течение всей ночи. В результате атак были поражены 150 подземных целей в секторе, отчитались израильские военные. Предполагается, что заложников могут держать в лабиринте туннелей в секторе, построенных там ХАМАС, отмечает агентство Reuters.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. В результате атаки погибли более 1400 человек, отметили израильские власти.

Боевики также захватили заложников - по подтвержденным данным на 28 октября, в плену остаются 229 человек. Атаку ХАМАС Израиль назвал объявлением войны и с тех пор наносит массированные авиаудары по сектору Газа, находящемуся под контролем ХАМАС. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в Газе погибло уже более 7300 человек.

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