Что известно о туннелях, построенных ХАМАС в секторе Газа

Туннели, построенные палестинской группировкой ХАМАС, станут одной из самых больших проблем для армии Израиля, если его власти решат начать наземное вторжение в сектор Газа. ХАМАС, который США, Евросоюз, Германия и ряд других стран признали террористической организацией, владеет одной из крупнейших сетей подземных коммуникаций в мире, предупреждают аналитики.

"Масштаб проблемы в Газе уникален"

"Масштаб проблемы в Газе, где сотни миль туннелей пересекаются под землей, совершенно уникален", - утверждает Джон Спенсер, руководитель исследований, посвященных боевым действиям в городских условиях, в Институте современной войны Военной академии США в Вест-Пойнте. "Этот обширный подземный комплекс представляет собой серьезную проблему, для которой у израильских сухопутных войск нет идеального решения", - написал он в статье, опубликованной на сайте института 11 октября.

Один из туннелей, построенных ХАМАС на границе сектора Газа с Израилем, 30 марта 2023 года Фото: Ashraf Amra/AA/picture alliance

Предполагается, что сеть из примерно 1300 туннелей имеет общую длину около 500 километров, причем некоторые из них находятся на глубине 70 метров под землей. Большинство туннелей имеют не более двух метров в высоту и ширину. По мнению экспертов, скорее всего, именно здесь содержатся около 200 заложников, захваченных боевиками ХАМАС 7 октября в ходе террористической атаки на Израиль.

В туннелях также находятся склады оружия и другого снаряжения, продовольствия, воды, генераторы энергии, топливо. Исследователи полагают, что лидеры ХАМАС, скорее всего, тоже скрываются под землей.

"Фактор, нейтрализующий преимущества Израиля"

Как отмечает Спенсер, туннели в Газе еще больше усложнят и без того непростой сценарий боевых действий, поскольку "позволяют боевикам (ХАМАС. - Ред.) безопасно и свободно перемещаться между боевыми позициями" и таким образом являются "отличным уравновешивающим фактором, который нейтрализует преимущества Израиля в вооружении, тактике, технологиях и организации".

Разрушения в секторе Газа после израильских авиаударов, 11 октября 2023 года Фото: YAHYA HASSOUNA/AFP/Getty Images

Специалист по психологии ведения войны из Королевского колледжа в Лондоне Майкл Мартин указывает еще на одну проблему, касающуюся ведения войны в городе. Ее, существующую "наряду с опасностями, которые связаны с невозможностью различать военные и гражданские цели, что необходимо делать в соответствии с международным правом", по словам эксперта, "можно охарактеризовать как боевые действия в трех измерениях".

"Люди будут стрелять в вас сверху, с многоэтажек, а также, конечно, из-под земли… И, конечно, если вы разрушите здание, оно превратится в груду обломков, которая становится очень удобным местом для использования его как укрытия, откуда по вам откроют ответный огонь", - пояснил Мартин в интервью DW. Так что на самом деле город - это "самая трудная местность, с которой может столкнуться армия", подчеркивает британский эксперт.

Найти туннели непросто

Первоначально упомянутые подземные туннели использовались для контрабанды товаров между сектором Газа и Египтом, а затем - между сектором Газа и Израилем. Со временем из-за усиления наблюдения Израилем за сектором Газа с помощью дронов и другого электронного шпионского оборудования ХАМАС начал использовать рабочую силу и деньги для расширения сети туннелей.

Но лишь во время военной операции в секторе Газа в 2014 году израильская армия обнаружила истинные размеры туннелей, сооруженных ХАМАС. После этого власти Израиля начали возводить заграждения вдоль границы с сектором Газа, которые простирались и под землю, чтобы не допустить выхода боевиков по туннелям на израильскую сторону.

Один из туннель на границе сектора Газа с Египтом Фото: Getty Images

Найти туннели непросто, они могут находиться под самыми разными зданиями. Тем не менее существуют различные способы сделать это, в том числе с помощью радара и других средств обнаружения, которыми измеряют тепловые и акустические показатели и характеристики магнитного поля.

Чаще всего туннели обнаруживают во время слежки за боевиком ХАМАС, у которого внезапно пропадает сигнал смартфона, или же солдатами в ходе патрулирования, сообщaл американский аналитический центр RАND в 2017 году.

Сможет ли Израиль уничтожить туннели ХАМАС?

В прошлом для зачистки туннелей от живой силы противника использовался слезоточивый газ или химические вещества, объясняет в своей книге "Подземная война" один из ведущих мировых экспертов в этой области Дафне Ричмонд-Барак. Но сегодня это "наверняка будет считаться незаконным", уточняет она.

Можно также бомбить туннели, и у Израиля есть так называемые противобункерные бомбы, которые могут производить разрушения глубоко под землей. Однако сектор Газа длиной в 40 км и шириной от 6 до 14 км с населением 2,2 миллиона человек является одним из самых густонаселенных районов в мире.

Стена на граниец Израиля и сектора Газа Фото: JACK GUEZ/AFP/Getty Images

Таким образом, даже если бы израильские военные точно знали, где именно находятся туннели, ситуация на месте сделала бы такие бомбардировки чрезвычайно сложными, если не невозможными. Израиль в прошлом уже применял так называемые высокоточные бомбы против туннелей, напоминают исследователи из RАND. Но бомбардировка туннелей не имела однозначного успеха.

Кроме того, вести бой в туннелях весьма затруднительно: под землей темнее и гораздо холоднее, звуки выстрелов усиливаются, использование оружия поднимает пыль. Туннели легко могут быть заминированы. На самом деле в прошлом израильским солдатам не разрешалось заходить в туннели до тех пор, пока они не были проверены специалистами.

С 2014 года израильская армия (ЦАХАЛ) задействуют спецподразделения для ведения боевых действий в туннелях. Ее военные проходили подготовку в специально для этого построенных туннелях на территории Израиля, а также с помощью виртуальной реальности. Солдаты обучены работе со спецдатчиками для определения того, что происходит в туннелях. Для получения доступа к ним используют также роботов и обученных собак.

Шансы на успех наземной операции ЦАХАЛ

По мнению Джона Спенсера, ни одна другая военная структура в мире не проводила такую серьезную подготовительную работу для ведения боевых действий в туннелях, как ЦАХАЛ. В свою очередь, Дафне Ричмонд-Барак в статье для газеты The Financial Times, опубликованной в октябре, отметила, что "Израилю придется провести длительную и широкомасштабную воздушную и наземную операцию, чтобы разрушить подземную инфраструктуру" в секторе Газа.

По словам Ричмонд-Барак, израильская армия может разрушить, затопить или иным образом перекрыть туннели, но это будет сделать очень сложно, особенно в условиях войны в городе, и это может занять месяцы. "Даже при таком сценарии, который потребует немыслимых человеческих жертв, маловероятно, что вся сеть туннелей Газы будет уничтожена", - полагает Ричмонд-Барак.

Израильский солдат у входа в туннель, прорытый из сектора Газа в Израиль Фото: Getty Images/AFP/J. Guez

Майк Мартин также считает, что туннели станут огромной проблемой. "Существует всевозможные умные вещи с использованием радаров и сейсмической разведки, которые можно применить (для обнаружения туннелей. - Ред.). Но я хочу предупредить об одном – в израильском аппарате сбора развединформации явно есть пробел. Они полностью пропустила атаку такого масштаба", - заявил Мартин DW, имея в виду нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, в ходе которого погибли более 1200 человек.

И это, по словам британского эксперта, указывает на то, что у Израиля есть "слепые зоны". "И мне кажется, что если у Израиля действительно есть такой пробел в разведке, то он не сможет узнать, что собирается делать ХАМАС, как он намерен защищать Газу и каковы его дальнейшие планы. Поэтому мне кажется, что есть несколько больших вопросов по поводу того, что Израиль знает и чего не знает", - заключил Мартин.

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